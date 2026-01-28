Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 12/18-4 S
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie super cechuje wyjątkowa skuteczność oraz wytrzymałość związana z pracą w uciążliwych warunkach.
Z uwagi na wysoką wydajność powierzchniową i mocną, niezawodną konstrukcję urządzenie doskonale sprawdzi się w branży remontowo-budowlanej, w przemyśle, leśnictwie oraz wielkoobszarowym rolnictwie. System podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka. Pokrętło serwisowe umożliwia wybór stopnia zmiękczania wody, który należy dopasować do stopnia twardości wody podawanej do urządzenia. Po wyborze stopnia zmiękczania HDS automatycznie dozuje właściwą ilość środka zmiękczającego (RM 110/ RM 111 ASF), który zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i korozji. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie o około 20%. W wyposażeniu znajduje się również system tłumienia drgań SDS, który reguluje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.cych w transporcie – wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pampa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.
Cechy i zalety
Wysoka efektywność
- W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
- Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Niezawodność
- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
- Możliwość wyświetlenia czasu pracy i interwałów serwisowych.
Maksymalna wydajność
- Wysokowydajna technologia palnika.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
Wygodne w przechowywaniu
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
- Wygoda użytkowania dla osób zarówno prawo jak i leworęcznych.
Dozowanie środka czyszczącego
- Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego zapewnia jego mniejsze zużycie.
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Automatyczne przepłukiwanie w pozycji 0.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|600 - 1200
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|7,7
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|6,2
|Moc przyłącza (kW)
|8,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|178
|Waga z opakowaniem (kg)
|190
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Praca na dwóch lancach jako opcja
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- System tłumienia drgań SDS
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
