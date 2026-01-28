Z uwagi na wysoką wydajność powierzchniową i mocną, niezawodną konstrukcję urządzenie doskonale sprawdzi się w branży remontowo-budowlanej, w przemyśle, leśnictwie oraz wielkoobszarowym rolnictwie. System podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka. Pokrętło serwisowe umożliwia wybór stopnia zmiękczania wody, który należy dopasować do stopnia twardości wody podawanej do urządzenia. Po wyborze stopnia zmiękczania HDS automatycznie dozuje właściwą ilość środka zmiękczającego (RM 110/ RM 111 ASF), który zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i korozji. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie o około 20%. W wyposażeniu znajduje się również system tłumienia drgań SDS, który reguluje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.cych w transporcie – wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pampa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.