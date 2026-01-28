Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.

Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zbiornik o pojemności 30 l.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te L: Automatyczny system oczyszczania filtra TACT
Niezmiennie wysoka moc ssania i wydajność filtra. Automatyczne czyszczenie filtra za pomocą silnych podmuchów powietrza. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te L: Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej
Umożliwia bezpyłowe wiercenie, piłowanie lub szlifowanie przy użyciu elektronarzędzi. Zestaw zawiera gumowe mocowanie i obrotowy pierścień fałszywego powietrza. Obrotowy pierścień do regulacji siły ssania.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te L: Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie. Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania. Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej
  • Miejsce na przechowywanie akcesoriów gwarantuje, że są zawsze pod ręką i nie zgubią się.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 18
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
  • Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te L
Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.