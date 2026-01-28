Odkurzacz uniwersalny NT 40/1 Tact Te L
Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.
Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Opcjonalnie można go też wyposażyć w uchwyt prowadzący. Zbiornik o pojemności 40 l.
Cechy i zalety
Wejście węża ssącego przesunięte na głowicęPort węża ssącego w głowicy maszyny zapewnia większą pojemność użytkową zbiornika. Opróżnianie pojemnika jest proste dzięki połączeniu węża i głowicy maszyny.
Płaska i gumowana głowicaSkrzynki narzędziowe mogą być umieszczane na płaskiej głowicy maszyny bez poślizgu dzięki gumowanym powierzchniom. Oczka transportowe umożliwiają bezpieczne zamocowanie urządzenia za pomocą konwencjonalnych pasów mocujących.
Opcjonalny uchwyt prowadzącyOpcjonalny uchwyt do pchania można szybko i łatwo zamontować w celu łatwego transportu do miejsca użytkowania.
Wodoodporny płaski filtr falisty PES
- Filtr PES w klasie filtrowania M niezawodnie filtruje 99,9% zanieczyszczeń.
- Ponieważ filtr PES nadaje się zarówno do zastosowań mokrych, jak i suchych, nie trzeba go wymieniać.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|40
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|19
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 655
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.