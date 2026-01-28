Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv, zaprojektowany specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się sprzątaniem budynków. Posiada poręczne, antystatyczne kolanko z systemem klipsów, bezstopniową regulację mocy ssącej oraz duży przełącznik, który można obsługiwać stopą, umożliwiający wygodne i ergonomiczne odkurzanie, bez nadwyrężania pleców, dzięki minimalnej ilości czasu spędzonego w pochylonej pozycji. Zamontowany na stałe główny filtr koszykowy umożliwia czyszczenie, z lub bez użycia torebki filtracyjnej, a duży, wyjątkowo wytrzymały, odporny na uderzenia zbiornik został zabezpieczony otaczającym go zderzakiem, który chroni meble i inne przedmioty przed uszkodzeniem. Przewód zasilający o długości 12 metrów z charakterystyczną żółtą wtyczką sprawia, że wszelkie wymagane wymiany przewodów są łatwe, szybkie i ekonomiczne. Podczas przewożenia przewód zasilający można bezpiecznie transportować na głowicy urządzenia, a zintegrowany schowek to najbezpieczniejsze miejsce dla wszystkich ważnych akcesoriów. Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje dwie trwałe, metalowe rury ssące (każda o długości 0,5 m), wąż ssący, antystatyczne kolanko redukujące wyładowania elektrostatyczne, przełączaną ssawkę podłogową (280 mm) do twardych posadzek i wykładzin, jak również torebkę filtracyjną z fizeliny.