Odkurzacz jednofunkcyjny T 10/1 Adv
Idealny odkurzacz dla firm oferujących usługi porządkowe. Został opracowany w ścisłej współpracy z użytkownikami z branży usług utrzymania czystości.
Odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 Adv, zaprojektowany specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się sprzątaniem budynków. Posiada poręczne, antystatyczne kolanko z systemem klipsów, bezstopniową regulację mocy ssącej oraz duży przełącznik, który można obsługiwać stopą, umożliwiający wygodne i ergonomiczne odkurzanie, bez nadwyrężania pleców, dzięki minimalnej ilości czasu spędzonego w pochylonej pozycji. Zamontowany na stałe główny filtr koszykowy umożliwia czyszczenie, z lub bez użycia torebki filtracyjnej, a duży, wyjątkowo wytrzymały, odporny na uderzenia zbiornik został zabezpieczony otaczającym go zderzakiem, który chroni meble i inne przedmioty przed uszkodzeniem. Przewód zasilający o długości 12 metrów z charakterystyczną żółtą wtyczką sprawia, że wszelkie wymagane wymiany przewodów są łatwe, szybkie i ekonomiczne. Podczas przewożenia przewód zasilający można bezpiecznie transportować na głowicy urządzenia, a zintegrowany schowek to najbezpieczniejsze miejsce dla wszystkich ważnych akcesoriów. Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje dwie trwałe, metalowe rury ssące (każda o długości 0,5 m), wąż ssący, antystatyczne kolanko redukujące wyładowania elektrostatyczne, przełączaną ssawkę podłogową (280 mm) do twardych posadzek i wykładzin, jak również torebkę filtracyjną z fizeliny.
Cechy i zalety
Zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowyChroni turbinę i umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej.
Łatwe w serwisowaniuPrzewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.
Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopyBez potrzeby schylania się.
Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza
- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Wydatek powietrza (l/s)
|43
|Moc znamionowa (W)
|700
|Pojemność zbiornika (l)
|10
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|57
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|355 x 310 x 410
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 505 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Miejsce na przechowywanie kabla
- Wtyczka elektryczna: Standard
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
