Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic
Niska masa, wysoka moc ssąca, bardzo solidna konstrukcja: odkurzacz T 11/1 Classic łączy wysokie oczekiwania użytkowników profesjonalnych w przystępnym, kompaktowym odkurzaczu.
Odkurzacz T 11/1 Classic, który jest wszechstronny i łatwy w transporcie dzięki niskiej masie (jedynie 3,8 kg), to doskonały wybór dla użytkowników profesjonalnych, którzy często zmieniają obszar pracy. Przy wysokiej pojemności zbiornika (11 litrów) kompaktowe urządzenie w klasie wprowadzającej generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar / 23,5 kPa z mocą 850 W, zapewniając doskonałe odkurzanie w krótkim czasie. Odkurzacz pracuje bardzo cicho, emituje jedynie 61 dB(A), co oznacza, że nie tylko chroniony jest użytkownik, ale również to, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Ergonomiczne kolanko gwarantuje długą pracę bez zmęczenia, nawet odkurzanie schodów jest bardzo łatwe dzięki zintegrowanemu uchwytowi do noszenia. Solidny design odkurzacza T 11/1 Classic zapewnia nie tylko długi okres eksploatacji — zderzak na jego całym obwodzenia zapobiega przewróceniu się urządzenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny. Na życzenie dostępny jest również wysokowydajny filtr HEPA 14.
Cechy i zalety
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Hak na przewód zasilającyKabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu. Łatwe i praktyczne przechowywanie przewodu.
Wytrzymała i solidna konstrukcja urządzenia
- Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
- Ekonomiczne rozwiązanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.