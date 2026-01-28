Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic

Niska masa, wysoka moc ssąca, bardzo solidna konstrukcja: odkurzacz T 11/1 Classic łączy wysokie oczekiwania użytkowników profesjonalnych w przystępnym, kompaktowym odkurzaczu.

Odkurzacz T 11/1 Classic, który jest wszechstronny i łatwy w transporcie dzięki niskiej masie (jedynie 3,8 kg), to doskonały wybór dla użytkowników profesjonalnych, którzy często zmieniają obszar pracy. Przy wysokiej pojemności zbiornika (11 litrów) kompaktowe urządzenie w klasie wprowadzającej generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar / 23,5 kPa z mocą 850 W, zapewniając doskonałe odkurzanie w krótkim czasie. Odkurzacz pracuje bardzo cicho, emituje jedynie 61 dB(A), co oznacza, że nie tylko chroniony jest użytkownik, ale również to, że pracę można wykonywać o dowolnej porze dnia w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale lub hotele. Ergonomiczne kolanko gwarantuje długą pracę bez zmęczenia, nawet odkurzanie schodów jest bardzo łatwe dzięki zintegrowanemu uchwytowi do noszenia. Solidny design odkurzacza T 11/1 Classic zapewnia nie tylko długi okres eksploatacji — zderzak na jego całym obwodzenia zapobiega przewróceniu się urządzenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny. Na życzenie dostępny jest również wysokowydajny filtr HEPA 14.

Cechy i zalety
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Hak na przewód zasilający
Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu. Łatwe i praktyczne przechowywanie przewodu.
Wytrzymała i solidna konstrukcja urządzenia
  • Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
  • Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 11
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 61
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 285 x 385

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic

Zastosowania
  • Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
