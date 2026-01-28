Dzięki standardowemu filtrowi HEPA 14 zapewniającemu stopień filtracji i separacji na poziomie 99,995 procent nasz odkurzacz T 11/1 Classic HEPA spełnia standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymogach higienicznych, takich jak gabinety lekarskie lub szpitale. Filtr zatrzymuje nawet bardzo małe cząstki, takie jak wirusy, aerozole i drobnoustroje o rozmiarze nawet kilku mikrometrów, a także jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Solidny, bardzo wytrzymały i dlatego niezwykle ekonomiczny odkurzacz generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar/23,5 kPa z mocą 850 W, gwarantując najwyższe rezultaty odkurzania przy niskim poziomie ciśnienia akustycznego podczas pracy na poziomie jedynie 61 dB(A). Można go bez problemu używać o dowolnej porze dnia, gdy konieczne jest zachowanie ciszy. Dzięki 11-litrowemu zbiornikowi masie jedynie 4,2 kg, praktycznemu uchwytowi do noszenia i ergonomicznemu kolanku, niewywrotny odkurzacz T 11/1 Classic HEPA jest bardzo kompaktowy, łatwy do transportowania i umożliwia ciągłą pracę bez zmęczenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny.