Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA
Higieniczny i ekonomiczny: odkurzacz T 11/1 Classic HEPA imponuje wysoką mocą ssącą, filtrem HEPA 14, niską masą oraz doskonałym stosunkiem wydajności do ceny.
Dzięki standardowemu filtrowi HEPA 14 zapewniającemu stopień filtracji i separacji na poziomie 99,995 procent nasz odkurzacz T 11/1 Classic HEPA spełnia standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymogach higienicznych, takich jak gabinety lekarskie lub szpitale. Filtr zatrzymuje nawet bardzo małe cząstki, takie jak wirusy, aerozole i drobnoustroje o rozmiarze nawet kilku mikrometrów, a także jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Solidny, bardzo wytrzymały i dlatego niezwykle ekonomiczny odkurzacz generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar/23,5 kPa z mocą 850 W, gwarantując najwyższe rezultaty odkurzania przy niskim poziomie ciśnienia akustycznego podczas pracy na poziomie jedynie 61 dB(A). Można go bez problemu używać o dowolnej porze dnia, gdy konieczne jest zachowanie ciszy. Dzięki 11-litrowemu zbiornikowi masie jedynie 4,2 kg, praktycznemu uchwytowi do noszenia i ergonomicznemu kolanku, niewywrotny odkurzacz T 11/1 Classic HEPA jest bardzo kompaktowy, łatwy do transportowania i umożliwia ciągłą pracę bez zmęczenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny.
Cechy i zalety
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji 99,995%, zatrzymuje bardzo małe cząstki. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Wytrzymała i solidna konstrukcja urządzenia
- Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
- Ekonomiczne rozwiązanie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|11
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|61
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 285 x 385
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
- Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
- Ochrona zdrowia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.