Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA

Higieniczny i ekonomiczny: odkurzacz T 11/1 Classic HEPA imponuje wysoką mocą ssącą, filtrem HEPA 14, niską masą oraz doskonałym stosunkiem wydajności do ceny.

Dzięki standardowemu filtrowi HEPA 14 zapewniającemu stopień filtracji i separacji na poziomie 99,995 procent nasz odkurzacz T 11/1 Classic HEPA spełnia standardy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymogach higienicznych, takich jak gabinety lekarskie lub szpitale. Filtr zatrzymuje nawet bardzo małe cząstki, takie jak wirusy, aerozole i drobnoustroje o rozmiarze nawet kilku mikrometrów, a także jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Solidny, bardzo wytrzymały i dlatego niezwykle ekonomiczny odkurzacz generuje podciśnienie na poziomie 235 mbar/23,5 kPa z mocą 850 W, gwarantując najwyższe rezultaty odkurzania przy niskim poziomie ciśnienia akustycznego podczas pracy na poziomie jedynie 61 dB(A). Można go bez problemu używać o dowolnej porze dnia, gdy konieczne jest zachowanie ciszy. Dzięki 11-litrowemu zbiornikowi masie jedynie 4,2 kg, praktycznemu uchwytowi do noszenia i ergonomicznemu kolanku, niewywrotny odkurzacz T 11/1 Classic HEPA jest bardzo kompaktowy, łatwy do transportowania i umożliwia ciągłą pracę bez zmęczenia. Akcesoria, takie jak rura ssąca i ssawka podłogowa, można wygodnie przechowywać na odkurzaczu. Do odkurzacza dołączony jest również fizelinowy worek filtracyjny.

Cechy i zalety
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Wysoce skuteczny filtr HEPA 14
Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji 99,995%, zatrzymuje bardzo małe cząstki. Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA: Niska waga
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Przeznaczony do długiej pracy bez zmęczenia.
Odkurzacz jednofunkcyjny T 11/1 Classic HEPA: Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
Bardzo niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy, jedynie 61 dB(A)
Idealny do pracy w obszarach wrażliwych na hałas oraz w nocy. Niski poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy chroni użytkownika.
Wytrzymała i solidna konstrukcja urządzenia
  • Łatwy oraz wygodny transport i przechowywanie.
  • Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.
  • Ekonomiczne rozwiązanie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 11
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 61
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 6,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 385 x 285 x 385

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 14
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
  • Wszechstronny, do używania w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
  • Ochrona zdrowia
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.