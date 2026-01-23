Odkurzacz o solidnej konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek, czyszczenia w domach, biurach, pokojach hotelowych i obszarach wrażliwych na hałas. Za sprawą swojej niskiej masy jest bardzo wygodny w użyciu i może być łatwo transportowany pomiędzy obszarami czyszczenia. Doskonałe rezultaty czyszczenia zapewnia duże podciśnienie 230 mbar. Niski poziom ciśnienia akustycznego = 63 db(A) przekłada się na cichą pracę odkurzacza. W wyposażeniu 2 m wąż ssący, rury ssące 3x35 cm, dysza podłogowa 270 mm (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych) oraz torebka filtracyjna.