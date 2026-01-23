Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic

Lekki, mocny i cichy odkurzacz o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się bardzo małą masą – 3,5 kg.

Odkurzacz o solidnej konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek, czyszczenia w domach, biurach, pokojach hotelowych i obszarach wrażliwych na hałas. Za sprawą swojej niskiej masy jest bardzo wygodny w użyciu i może być łatwo transportowany pomiędzy obszarami czyszczenia. Doskonałe rezultaty czyszczenia zapewnia duże podciśnienie 230 mbar. Niski poziom ciśnienia akustycznego = 63 db(A) przekłada się na cichą pracę odkurzacza. W wyposażeniu 2 m wąż ssący, rury ssące 3x35 cm, dysza podłogowa 270 mm (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych) oraz torebka filtracyjna.

Cechy i zalety
Niska waga
Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Stały główny kosz filtrujący
Wykonany z wytrzymałej fizeliny. Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Wyjątkowa moc ssania
Profesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Hak na przewód zasilający
  • Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
  • Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
  • Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 285 x 310

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 3 szt.
  • Długość rur ssących: 350 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Hak na przewód zasilający
Wideo

Zastosowania
  • Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
  • Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne

