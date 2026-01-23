Odkurzacz jednofunkcyjny T 7/1 Classic
Lekki, mocny i cichy odkurzacz o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się bardzo małą masą – 3,5 kg.
Odkurzacz o solidnej konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek, czyszczenia w domach, biurach, pokojach hotelowych i obszarach wrażliwych na hałas. Za sprawą swojej niskiej masy jest bardzo wygodny w użyciu i może być łatwo transportowany pomiędzy obszarami czyszczenia. Doskonałe rezultaty czyszczenia zapewnia duże podciśnienie 230 mbar. Niski poziom ciśnienia akustycznego = 63 db(A) przekłada się na cichą pracę odkurzacza. W wyposażeniu 2 m wąż ssący, rury ssące 3x35 cm, dysza podłogowa 270 mm (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych) oraz torebka filtracyjna.
Cechy i zalety
Niska wagaPraca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów. Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi. Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
Stały główny kosz filtrującyWykonany z wytrzymałej fizeliny. Zrównoważony: można prać ręcznie w 30 °C.
Wyjątkowa moc ssaniaProfesjonalna jakość. Dobry stosunek ceny do wydajności.
Hak na przewód zasilający
- Łatwe przechowywanie kabla zasilającego.
- Bezpieczne mocowanie kabla podczas transportu.
Mocny, odporny na uderzenia zderzak
- Chroni meble, ściany i urządzenia przed uszkodzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 285 x 310
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 3 szt.
- Długość rur ssących: 350 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Hak na przewód zasilający
Wideo
Zastosowania
- Wszystkie twarde powierzchnie, np. płytki, naturalny kamień, PCV, linoleum.
- Wykładzina/dywan
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.