Odkurzacz jednofunkcyjny T 8/1 L
Zaprojektowany z myślą o potrzebach fachowców. Certyfikowany do odsysania pyłów klasy L występujących często w branży stolarskiej oraz powstających przy drobnych pracach remontowo-budowlanych.
Odkurzacz jest wyjątkowo lekki (3,5 kg) i wyposażony w wygodny pasek na ramię, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas odkurzania na drabinie czy rusztowniu.
Cechy i zalety
Ergonomiczny pasek do przenoszenia odkurzaczaNiska waga odkurzacz przekłada się na jego łatwy transport i komfortową pracę.
Bezpieczne przechowywanie akcesoriówAkcesoria przechowywane z tyłu odkurzacza. Wąż i kabel zasilający można pewnie przymocować do odkurzacza.
Niska wagaMaszynę można również bez wysiłku transportować po schodach i na duże odległości.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|8
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|62
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|375 x 285 x 320
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 480 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Kosz na filtr stały: Fizelina
- Pasek do noszenia
Wyposażenie
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
- Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
- Czyszczenie schodów stało się łatwe
- Budownictwo (pracownicy wykwalifikowani)
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.