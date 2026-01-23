Odkurzacz jednofunkcyjny T 8/1 L

Zaprojektowany z myślą o potrzebach fachowców. Certyfikowany do odsysania pyłów klasy L występujących często w branży stolarskiej oraz powstających przy drobnych pracach remontowo-budowlanych.

Odkurzacz jest wyjątkowo lekki (3,5 kg) i wyposażony w wygodny pasek na ramię, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas odkurzania na drabinie czy rusztowniu.

Cechy i zalety
Ergonomiczny pasek do przenoszenia odkurzacza
Niska waga odkurzacz przekłada się na jego łatwy transport i komfortową pracę.
Bezpieczne przechowywanie akcesoriów
Akcesoria przechowywane z tyłu odkurzacza. Wąż i kabel zasilający można pewnie przymocować do odkurzacza.
Niska waga
Maszynę można również bez wysiłku transportować po schodach i na duże odległości.
Specyfikacja

Dane techniczne

Parametry zasilania elektrycznego (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 8
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 62
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 375 x 285 x 320

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 480 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Kosz na filtr stały: Fizelina
  • Pasek do noszenia

Wyposażenie

  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Odkurzacz jednofunkcyjny T 8/1 L
Wideo

Zastosowania
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
  • Czyszczenie schodów stało się łatwe
  • Budownictwo (pracownicy wykwalifikowani)
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.