Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C Bp Pack to zasilana bateryjnie (76 Ah) automat szorująco-zbierająca z technologią tarczową, przeznaczona w szczególności do konserwacji i gruntownego czyszczenia powierzchni do 900 m².

Akumulatorowy automat szorująco-zbierający BD 43/25 C Bp Pack z technologią tarczową ma szerokość roboczą 43 centymetry, 900-milimetrową ssawkę w kształcie litery V i 25-litrowy zbiornik. Jest przeznaczony do ekonomicznego czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego powierzchni o powierzchni do 900 m². Dzięki swojej zwrotności i praktyczności idealnie nadaje się również do pomieszczeń umeblowanych. Zasilany jest akumulatorem 24 V o pojemności 76 Ah. W zestawie znajduje się oddzielna ładowarka. System EASY Operation z charakterystycznymi żółtymi elementami obsługi sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta i wymaga jedynie krótkiego przeszkolenia. Ponadto czyszczenie i konserwacja maszyny jest równie prosta.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack: Wytrzymałe elementy sterowania
Wytrzymałe elementy sterowania
Zaprojektowana do codziennej eksploatacji. Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack: Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Czytelne symbole i panel sterowania. Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack: Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.
Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.
Bardzo zwrotne i łatwe w użyciu. Bardzo dobry widok czyszczonej powierzchni.
Możliwość montowania różnych typów baterii.
  • Łatwo dostępny akumulator ułatwia jego wymianę.
  • Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Wygodny system Home Base
  • Uchwyty na mop itp. dostępne jako opcja.
  • Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Niedrogi model podstawowy w klasie od 25 do 35 litrów
  • Doskonała relacja ceny do wydajności.
  • Najważniejsze funkcje skupione w jednym urzadzeniu.
Żółte, dobrze widoczne elementy obsługowe
Akumulator 76 Ah i oddzielna ładowarka w zestawie
  • Łatwe ładowanie z dowolnego standardowego gniazdka elektrycznego.
  • Użytkowanie niezależne od sieci elektrycznej, bez ryzyka potknięcia o kabel.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 750
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 25 / 25
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1720
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 860
Rodzaj baterii Bezobsługowe
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 24 / 76
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 8,7
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 230 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Zużycie wody (l/min) maks. 2,7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Moc znamionowa (W) 1100
Kolor antracyt
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 115
Waga bez akcesoriów (kg) 40
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1135 x 520 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.