Akumulatorowy automat szorująco-zbierający BD 43/25 C Bp Pack z technologią tarczową ma szerokość roboczą 43 centymetry, 900-milimetrową ssawkę w kształcie litery V i 25-litrowy zbiornik. Jest przeznaczony do ekonomicznego czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego powierzchni o powierzchni do 900 m². Dzięki swojej zwrotności i praktyczności idealnie nadaje się również do pomieszczeń umeblowanych. Zasilany jest akumulatorem 24 V o pojemności 76 Ah. W zestawie znajduje się oddzielna ładowarka. System EASY Operation z charakterystycznymi żółtymi elementami obsługi sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta i wymaga jedynie krótkiego przeszkolenia. Ponadto czyszczenie i konserwacja maszyny jest równie prosta.