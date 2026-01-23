Szorowarka BR 30/4 C + MF
Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową wykonaną z mikrofibry. Zasilana sieciowo. Charakteryzuje się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową.
Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia się urządzenia do przodu jak i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą. Szorowarka posiada możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na skuteczne czyszczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i w przypadku pierwszego wygodnie napełnić pod kranem, a w przypadku drugiego łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.
Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
Błyskawicznie suche
Możliwość wyłączenia odsysania
Wyjmowane zbiorniki
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|300
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|300
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|4 / 4
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|200
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|150
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1450
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100
|Zużycie wody (l/min)
|0,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 72
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Moc znamionowa (W)
|820
|Kolor
|antracyt
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|495 x 340 x 1145
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Pad z mikrofibry: 1 szt.
- Kółka transportowe
- 2 proste belki ssące: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.