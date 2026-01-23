Szorowarka BR 30/4 C + MF

Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową wykonaną z mikrofibry. Zasilana sieciowo. Charakteryzuje się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową.

Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia się urządzenia do przodu jak i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą. Szorowarka posiada możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na skuteczne czyszczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i w przypadku pierwszego wygodnie napełnić pod kranem, a w przypadku drugiego łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.

Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
Błyskawicznie suche
Możliwość wyłączenia odsysania
Wyjmowane zbiorniki
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 300
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 200
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 150
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1450
Nacisk szczotki (g/cm²) 100
Zużycie wody (l/min) 0,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 72
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Moc znamionowa (W) 820
Kolor antracyt
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 495 x 340 x 1145

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Pad z mikrofibry: 1 szt.
  • Kółka transportowe
  • 2 proste belki ssące: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zasilanie sieciowe
