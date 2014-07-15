Szorowarka BR 40/10 C Adv
BR 40/10 C – jest najbardziej ekonomiczną maszyną w swojej klasie. Kompaktowe i wydajne urządzenie ma szerokość roboczą 400 mm i zbiornik o pojemności 10 litrów. Wersja Advance zawiera dodatkowe kółka transportowe i funkcję regulacji docisku szczotki.
Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu pozostawiając podłogi czyste i niemal od razu gotowe do użytkowania. Doskonale sprawdza się w warsztatach i salonach samochodowych, zakładach rzemieślniczych, biurowcach, obiektach SPA i sklepach. Regulacja siły nacisku szczotek na podłoże pozwala na maksymalnie skuteczną pracę na różnych podłogach bez ryzyka uszkodzenia wrażliwszych powierzchni. Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe w krótkim czasie mogą usunąć nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Na uchwycie szorowarki umieszczone są dwa koła. Na czas transportu urządzenia, wystarczy zdjąć koła z uchwytu i zamontować na urządzeniu bez używania narzędzi. Pomagają one w transportowaniu szorowarki po schodach i nierównym podłożu, dzięki czemu czynność ta nie wymaga dużego nakładu sił. Podczas czyszczenia koła ponownie można umieścić na uchwycie, dzięki czemu nie przeszkadzają w pracy.
Cechy i zalety
Mocna i szybka
- Dwie szczotki walcowe zapewniają wysokie ciśnienie kontaktowe.
- Dwie listwy ssące zbierają wodę z powrotem – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
- Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
Regulacja siły nacisku szczotek
- Łatwo dociera w trudniej dostępne miejsca.
- Uchwyt może być obracany w dwie strony.
- Zbiornik na wodę można zdemontować.
Niski koszt obsługi
- Łatwa, beznarzędziowa wymiana szczotek i listew ssących.
- Belkę do podawania wody można łatwo wyjąć i wyczyścić w razie potrzeby.
- Wszystkie elementy elektryczne są szybko i łatwo dostępne.
Ergonomiczny uchwyt
- Większa wygoda użytkownika.
- Zintegrowane sterowanie przepływem wody i szczotką.
- Łatwość transportu i przechowywania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|400
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|400
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|10 / 10
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|400
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|300
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1100
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 75
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Moc znamionowa (W)
|maks. 2300
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|35,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|520 x 470 x 1150
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 2 szt.
- Kółka transportowe
- 2 proste belki ssące: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
- Zmienna siła nacisku szczotek
