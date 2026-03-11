ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์และจักรยาน
ทำความสะอาดและดูแลเพื่อความสมบูรณ์แบบ! ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถมอเตอร์ไซด์และการทำความสะอาดจักรยานประกอบด้วยแปรงล้างล้อ 1 ล้อแปรงล้างสากล 1 อันแชมพูล้างรถ 3 ลิตร 1 และ 3 VPS 160 S
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์เป็นชุดทำความสะอาดและดูแลรักษาที่ใช้งานได้จริงสำหรับรถยนต์สองล้อที่มีและไม่มีเครื่องยนต์ นอกเหนือจากแปรงล้างสากลสำหรับการทำความสะอาดที่อ่อนโยนของพื้นผิวที่หลากหลายแล้วยังมีขวดแชมพูสระผม 3-in-1 สำหรับการทำความสะอาดแบบเข้มข้นและในเวลาเดียวกันการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแปรงล้างล้อเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ซึ่ง เข้าถึงได้ยากรวมถึงแลนซ์เจ็ตสั้น Vario Power Jet Short 360 °ที่มีการควบคุมแรงดันที่แปรผันได้ไม่ จำกัด และข้อต่อปรับได้ 360 ° ชุดอุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้บริโภคของคาร์เชอร์ทุกรุ่นในคลาส K2 - K7
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงล้างสากล
- ขนแปรงปกป้องพื้นผิวที่อ่อนนุ่มสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทุกประเภทอย่างละเอียด
แชมพูล้างรถ 3-in-1 ขนาด 1 ลิตร
- ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดการดูแลและป้องกันในขั้นตอนเดียว
แปรงขัดล้างล้อ
- การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอ 360 °เพื่อความสะอาดที่สมบูรณ์แบบทุกรอบ - แม้ในสถานที่เข้าถึงยาก
หัวฉีดปรับแรงดัน 360° แบบสั้น (VPS 360°)
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง แต่เข้าถึงยาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.691
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.063
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|422 x 105 x 220
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์