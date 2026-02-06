Car interior cleaning kit *WW
จากช่องวางเท้าและที่นั่งไปจนถึงที่เก็บรองเท้า: ชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดภายในรถจะไม่สะดุด
ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่กว้างขวางประกอบด้วยสายต่อยาว 1.5 เมตรหัวฉีดรอยแยกยาวเป็นพิเศษหัวฉีดรถยนต์แปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงแข็งแปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มและผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับพื้นผิวที่เรียบและพื้นผิวหน้าต่าง - และรถกลายเป็นโซนที่ให้ความรู้สึกสะอาดและสะอาดสะอ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องวางเท้า, เสื่อเท้า, เบาะรถยนต์, แผงควบคุม, คอนโซลกลาง, หน้าต่างหรือบูตรถยนต์: ชุดอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้การตกแต่งภายในรถยนต์ทั้งหมดสะอาดล้ำสมัยในเวลาไม่นาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นช่องว่างและพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนสามารถทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชุดอุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในรถอย่างละเอียด
รวมสายยางยืดยาว 1.5 ม. เพื่อรัศมีการทำงานที่กว้างขึ้นและอิสระในการเคลื่อนไหว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (-part)
|6
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 80%, ใยสังเคราะห์ 20%
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.725
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.931
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|560 x 230 x 130
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- โถงทางเดิน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- กระเป๋าข้างในรถ
- แผงควบคุม
- คอนโซลกลาง
- กระโปร่งท้ายรถ
- เบาะรถยนต์
- เบาะหลัง
- ช่องวางเท้า
- หุ้ม