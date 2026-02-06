Car interior cleaning kit *WW

จากช่องวางเท้าและที่นั่งไปจนถึงที่เก็บรองเท้า: ชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดภายในรถจะไม่สะดุด

ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมที่กว้างขวางประกอบด้วยสายต่อยาว 1.5 เมตรหัวฉีดรอยแยกยาวเป็นพิเศษหัวฉีดรถยนต์แปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงแข็งแปรงดูดฝุ่นที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มและผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับพื้นผิวที่เรียบและพื้นผิวหน้าต่าง - และรถกลายเป็นโซนที่ให้ความรู้สึกสะอาดและสะอาดสะอ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องวางเท้า, เสื่อเท้า, เบาะรถยนต์, แผงควบคุม, คอนโซลกลาง, หน้าต่างหรือบูตรถยนต์: ชุดอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้การตกแต่งภายในรถยนต์ทั้งหมดสะอาดล้ำสมัยในเวลาไม่นาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นช่องว่างและพื้นผิวที่ละเอียดอ่อนสามารถทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชุดอุปกรณ์เสริมนี้เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden

คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในรถอย่างละเอียด
รวมสายยางยืดยาว 1.5 ม. เพื่อรัศมีการทำงานที่กว้างขึ้นและอิสระในการเคลื่อนไหว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (-part) 6
วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ 80%, ใยสังเคราะห์ 20%
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.725
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.931
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 560 x 230 x 130
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • โถงทางเดิน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • กระเป๋าข้างในรถ
  • แผงควบคุม
  • คอนโซลกลาง
  • กระโปร่งท้ายรถ
  • เบาะรถยนต์
  • เบาะหลัง
  • ช่องวางเท้า
  • หุ้ม