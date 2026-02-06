Drilling dust tool Home & Garden *int
อุปกรณ์เสริมใหม่สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ WD 2-6 ช่วยให้รูมีความปลอดภัยและปราศจากฝุ่นในพื้นผิวผนังและเพดานทั่วไป ฝุ่นเจาะถูกดูดโดยตรงจากรูเจาะ
แทนที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่สะดวกและเหนือสิ่งอื่นใดการกวาดหรือดูดฝุ่นแบบพิเศษคุณสามารถเอาฝุ่นเจาะที่แหล่งกำเนิดโดยตรงจากรูเจาะ ไม่ว่าคุณจะเจาะผนังหรือเพดานหรือแม้กระทั่งพื้นผิวเช่นกระเบื้องวอลล์เปเปอร์พลาสเตอร์หินคอนกรีตหรือไม้: ด้วยระบบสองห้องที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและซีลยางโฟมอุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden WD 2-6 สร้างความประทับใจให้กับพื้นผิวทั่วไปทุกประเภท นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากบุคคลที่สอง แต่สามารถเจาะและดูดฝุ่นจากการเจาะได้อย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเองออกจากพื้นที่สะอาด เครื่องดักฝุ่นแบบเจาะของเราเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมทั่วไปที่มีขนาดสว่านสูงสุด 15 มม.
คุณสมบัติและจุดเด่น
สำหรับการขุดเจาะที่ไม่มีฝุ่นและสารตกค้าง
เครื่องดูดฝุ่นเจาะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือบนพื้นผิวผนังและเพดานทั่วไป
การเจาะเหนือหัวคุณทำได้ง่ายกว่าที่เคย
การเจาะและการดูดโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่สองนั้นไม่ยุ่งยาก
ใช้งานง่าย - เชื่อมต่อท่อดูดเปิดเครื่องดูดฝุ่นวางอุปกรณ์เสริมในตำแหน่งที่ต้องการและเจาะ
ด้วยการกดสวิตช์สีเหลืองตำแหน่งของที่จับฝุ่นละอองสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องดูดฝุ่น
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.185
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.283
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|207 x 106 x 117
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- กระเบื้อง
- วอลล์เปเปอร์
- ปูนปลาสเตอร์
- ไม้
- หิน
- คอนกรีต