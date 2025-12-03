eco!Booster 120
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
- การทำความสะอาดที่ทั่วถึง รวดเร็ว และยั่งยืนมากขึ้น
ประสิทธิภาพต่อการใช้น้ำสูงกว่า 50%*
- ประหยัดน้ำ
ประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานสูงกว่า 50%*
- ช่วยประหยัดพลังงาน
ลดปริมาณน้ำได้ถึง 25%**
- ทำงานได้เงียบขึ้นระหว่างใช้งาน
ใช้งานได้หลากหลาย
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น สีหรือไม้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.23
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.337
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|452 x 104 x 42
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0) / อ้างอิงจากความสามารถในการทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% ด้วยการใช้พลังงานและน้ำเท่าเดิม. /
** เมื่อเทียบกับระดับเสียงที่รับรู้เมื่อใช้หัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) Kärcher ค่าที่แน่นอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- รั้ว
- บริเวณรอบบ้านและสวน