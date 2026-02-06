FJ 3 foam jet

หัวฉีดโฟม FJ 3 สำหรับทำความสะอาดด้วยโฟมทรงพลัง (เช่นน้ำยาทำความสะอาดโฟมพิเศษ) สำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับพื้นผิวหินและไม้และส่วนหน้า

หัวฉีดโฟม FJ 3 พร้อมโฟมทรงพลังพิเศษเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิวเช่นสีแก้วและหิน เหมาะสำหรับยานพาหนะ, สวนฤดูหนาว, เฟอร์นิเจอร์ในสวน, หน้าอาคาร, บันได, คาราวาน, เส้นทาง, ผนัง, มู่ลี่, ระเบียง, ถนนรถแล่น ฯลฯ ความจุของตู้คอนเทนเนอร์ 0.3 ลิตร เทผงซักฟอกคาร์เชอร์ลงในหัวฉีดโฟมโดยตรงแนบหัวฉีดเข้ากับปืนแล้วใช้โฟม สามารถปรับระดับเจ็ตได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทั้งหมดของคลาส K 2 ถึง K 7 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับเครื่องล้างโฟมอัลตร้าคาร์เชอร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
ง่ายต่อการเปลี่ยน RM ต่างๆ
  • ใช้งานง่ายมาก
โฟมที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำความสะอาดได้ง่ายทุกพื้นผิว
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกใส
  • เนื้อหาที่มองเห็นได้เสมอ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.133
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.182
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 93 x 201 x 120
ความเข้ากันได้ สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ระเบียง
  • ทางเดิน
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • Mobile homes