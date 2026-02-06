ปืนฉีด G 160 Q
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 4 ถึง K 5
- สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
หน้าจอแสดงผลด้วยตนเองที่อ่านง่ายสำหรับการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
- เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
- การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกที่สะดวกสบาย
ล็อคป้องกันเด็ก
- บล็อกทริกเกอร์ปืนฉีด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.52
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.656
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|552 x 43 x 222
วิดีโอ