G 160 tetik tabancası
Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için yedek tabanca. Hortumun, tabancaya klipsle sabitlendiği tüm basınçlı yıkama makinelerine yöneliktir (Hızlı Bağlantısız).
Tabanca değiştirme işlemi kolay hale getirilmiştir. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için yedek tabanca. Hortumun, tabancaya klipsle ya da mengeneyle sabitlendiği tüm basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Süngü bağlantısı
Çocuk emniyet kilidi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|422 x 40 x 181