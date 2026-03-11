Kağıt filtre torbası

İki katlı kağıt filtre torbaları, mükemmel filtre kapasitesi ve yüksek yırtılma mukavemeti sunar. İçindekiler: 5 torba

Yüksek performanslı 2 katlı kağıt filtre torbası. Güvenilir toz tutma için yüksek mukavemetli kağıt filtre torbaları. Teslimat kapsamına 5 torba dahildir.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 5
Renk Kahverengi
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 240 x 120 x 7
Uygulama alanları
  • Kuru kirin vakumlanması