Kağıt filtre torbası
İki katlı kağıt filtre torbaları, mükemmel filtre kapasitesi ve yüksek yırtılma mukavemeti sunar. İçindekiler: 5 torba
Yüksek performanslı 2 katlı kağıt filtre torbası. Güvenilir toz tutma için yüksek mukavemetli kağıt filtre torbaları. Teslimat kapsamına 5 torba dahildir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|5
|Renk
|Kahverengi
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 120 x 7
Uygulama alanları
- Kuru kirin vakumlanması