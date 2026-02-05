WD 1 Classic

Kompakt WD 1 Classic, 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 3 metrelik kablosu, keçe filtre torbası ile sağladığı ek rahatlık ve güç ve verimlilik ile etkileyicidir.

Özellikler ve faydalar
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic: Kompakt tasarım
Kompakt tasarım
Esnek ve çok amaçlı kullanım Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic: Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic: Yün torba
Yün torba
Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için.
Depolama rafı
  • Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
  • İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
  • Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
  • Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
  • Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
  • Kolaylıkla taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 850
Vakum gücü (mbar) max. 220
Hava debisi (l/s) max. 42
Konteyner kapasitesi (l) 12
Konteyner malzemesi Plastik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Siyah
Elektrik kablosu (m) 3
Standart aksesuar ID (mm) 35
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses seviyesi (dB(A)) 74
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 349 x 328 x 378

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
  • Emiş hortumunun tipi: düz saplı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Islak ve kuru başlık: Clips
  • Derz başlığı
  • Yün torba: 1 Parça(lar)
  • Köpük filtre elemanı: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • (Açma/Kapama) düğmesi
  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
  • Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
  • Küçük aparatlar için depolama alanı
  • Katlanabilir tutamaç
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Islak ve kuru elektrikli süpürge WD 1 Classic
Uygulama alanları
  • Teras
  • Araç içi
  • Garajlar
  • Mahzen ve depolar
  • Sıvılar
  • Giriş alanları
  • Hobi alanları
Aksesuarlar