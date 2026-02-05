WD 1 Classic
Kompakt WD 1 Classic, 12 litrelik plastik haznesi, üfleme fonksiyonu, 3 metrelik kablosu, keçe filtre torbası ile sağladığı ek rahatlık ve güç ve verimlilik ile etkileyicidir.
Özellikler ve faydalar
Kompakt tasarımEsnek ve çok amaçlı kullanım Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonuVakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu Zahmetsiz kir giderme
Yün torbaÜç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme. Daha uzun süreli vakum gücü ve yüksek toz tutma kapasitesi için.
Depolama rafı
- Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Kolaylıkla taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|850
|Vakum gücü (mbar)
|max. 220
|Hava debisi (l/s)
|max. 42
|Konteyner kapasitesi (l)
|12
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Siyah
|Elektrik kablosu (m)
|3
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|74
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|349 x 328 x 378
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Emiş hortumunun tipi: düz saplı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- Köpük filtre elemanı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- Katlanabilir tutamaç
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Teras
- Araç içi
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Sıvılar
- Giriş alanları
- Hobi alanları