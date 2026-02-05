WD 5 Control

Özellikler ve faydalar
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
  • Zahmetsiz kir giderme
  • Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik.
Yün torba
  • Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
  • Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Pratik park pozisyonu
  • Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
  • Dar alanda bile kolayca vakumlama
Sürdürülebilirlik özellikleri
  • %20 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.
  • Ambalajın en az %80'i geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 1200
Emiş gücü (W) 280
Vakum gücü (mbar) max. 260
Hava debisi (l/s) max. 70
Konteyner kapasitesi (l) 25
Konteyner malzemesi Plastik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı Cihaz tamponu Sarı
Elektrik kablosu (m) 5
Standart aksesuar ID (mm) 35
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses seviyesi (dB(A)) 73
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 12
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar.

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2.2 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Plastik
  • Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
  • Derz başlığı
  • Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
  • Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
  • Yün torba: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • 2'si 1 arada uzaktan kumanda
  • Filtre temizleme fonksiyonu
  • (Açma/Kapama) düğmesi
  • Güç kontrol
  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
  • Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Küçük aparatlar için depolama alanı
  • 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
  • Kablo askısı
  • Park pozisyonu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tampon çubuğu
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
  • Frenli döner tekerlekler: 1 Parça(lar)
Uygulama alanları
  • Restorasyon
  • Araç içi
  • Garajlar
  • Atölyeler
  • Teras
  • Sıvılar
  • Mahzen ve depolar
  • Hobi alanları
  • Giriş alanları
