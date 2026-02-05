WD 7 Control P S
Özellikler ve faydalar
Tahliye vidası
- Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
- Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik.
Sürdürülebilirlik özellikleri
- %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.
- Ambalajın en az %80'i geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1400
|Nominal Giriş Gücü Entegre Soket (W)
|min. 100 - max. 2100
|Emiş gücü (W)
|315
|Vakum gücü (mbar)
|max. 290
|Hava debisi (l/s)
|max. 80
|Konteyner kapasitesi (l)
|30
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Siyah
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|13,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar.
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 3.5 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
- Derz başlığı
- Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Otomatik açma-kapama düğmesi bulunan priz
- 2'si 1 arada uzaktan kumanda
- Kärcher FILT!elligence™
- Filtre temizleme fonksiyonu
- (Açma/Kapama) düğmesi
- Güç kontrol
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Kablo askısı
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tahliye vidası
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
- Frenli döner tekerlekler: 1 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Atölyeler
- Restorasyon
- Araç içi
- Garajlar
- Teras
- Sıvılar
- Mahzen ve depolar
- Hobi alanları
- Giriş alanları