Özellikler ve faydalar
Tahliye vidası
  • Büyük su hacimlerinin zaman ve enerji tasarruf edilerek boşaltılması.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
  • Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
  • Hassas yüzeyler veya karmaşık nesneler için nazik temizlik.
Sürdürülebilirlik özellikleri
  • %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır.
  • Ambalajın en az %80'i geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 1400
Nominal Giriş Gücü Entegre Soket (W) min. 100 - max. 2100
Emiş gücü (W) 315
Vakum gücü (mbar) max. 290
Hava debisi (l/s) max. 80
Konteyner kapasitesi (l) 30
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Renk bileşeni Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Siyah
Elektrik kablosu (m) 6
Standart aksesuar ID (mm) 35
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Ses seviyesi (dB(A)) 73
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 8,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 13,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Yalnızca ürün, aksesuarlar hariç tüm plastik parçalar.

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 3.5 m
  • Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
  • Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
  • Elektrostatik korumalı çıkarılabilir tutamak
  • Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
  • Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
  • Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
  • Islak ve kuru başlık: Değiştirilebilir
  • Derz başlığı
  • Elektrikli aletleri bağlamak için adaptör
  • Yassı filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
  • Yün torba: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • Otomatik açma-kapama düğmesi bulunan priz
  • 2'si 1 arada uzaktan kumanda
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Filtre temizleme fonksiyonu
  • (Açma/Kapama) düğmesi
  • Güç kontrol
  • Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
  • Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
  • Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
  • Küçük aparatlar için depolama alanı
  • 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
  • Kablo askısı
  • Park pozisyonu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tahliye vidası
  • Tampon çubuğu
  • Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
  • Frenli döner tekerlekler: 1 Parça(lar)
Uygulama alanları
  • Atölyeler
  • Restorasyon
  • Araç içi
  • Garajlar
  • Teras
  • Sıvılar
  • Mahzen ve depolar
  • Hobi alanları
  • Giriş alanları
