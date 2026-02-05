KVA 2 kablosuz elektrikli süpürge: Yeni bir temizlik kolaylığı seviyesini deneyimleyin! Bu kompakt elektrikli süpürge, tertemiz bir ev için olağanüstü performansı kullanıcı dostu bir tasarımla birleştirir. Kompakt boyutlara rağmen maksimum performans! KVA 2'nin optimize edilmiş sızdırmazlığı, her türlü zeminde üstün toz toplama sağlar. Üç farklı temizleme modu, hızlı nokta temizliğinden yerleşik kirlerin tamamen çıkarılmasına kadar her zorluğa uyum sağlar. Sadece yaklaşık 2,1 kilogram ağırlığında olan bu ürün, zahmetsiz temizlik için ideal olan gerçek bir hafif yarışmacıdır - tavan köşeleri ve perde kornişlerini kolunuz ağrımadan temizlersiniz. 180° dönebilen mafsalı onu son derece manevra kabiliyetine sahip hale getirir. Maksimum konfor için 78 dB'den daha düşük sesle ultra sessiz süpürme. Çok aşamalı HEPA filtre sistemi, parçacıkların %99,9'unu filtreleyerek sağlıklı iç mekan havası sağlar (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) ve temiz egzoz havasını garanti eder - bu da onu alerjisi olanlar için ideal bir seçim haline getirir. Maksimum esneklik ve rahatlık için KVA 2, USB-C üzerinden şarj edilebilir. Tedarik kapsamına bir dar alan başlığı, yumuşak bir toz alma fırçası ve bir duvar braketi dahildir. KVA 2: temiz bir ev için mükemmel ortağınız.