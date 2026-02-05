KVA 2
KVA 2 dik şarjlı, kablosuz elektrikli süpürge hem kompakt ve hafif hem de son derece güçlü! 180° dönebilen mafsal sayesinde tüm zemin tiplerinde üstün manevra kabiliyeti ve maksimum temizlik sağlar. Hemen detaylara göz atın!
KVA 2 kablosuz elektrikli süpürge: Yeni bir temizlik kolaylığı seviyesini deneyimleyin! Bu kompakt elektrikli süpürge, tertemiz bir ev için olağanüstü performansı kullanıcı dostu bir tasarımla birleştirir. Kompakt boyutlara rağmen maksimum performans! KVA 2'nin optimize edilmiş sızdırmazlığı, her türlü zeminde üstün toz toplama sağlar. Üç farklı temizleme modu, hızlı nokta temizliğinden yerleşik kirlerin tamamen çıkarılmasına kadar her zorluğa uyum sağlar. Sadece yaklaşık 2,1 kilogram ağırlığında olan bu ürün, zahmetsiz temizlik için ideal olan gerçek bir hafif yarışmacıdır - tavan köşeleri ve perde kornişlerini kolunuz ağrımadan temizlersiniz. 180° dönebilen mafsalı onu son derece manevra kabiliyetine sahip hale getirir. Maksimum konfor için 78 dB'den daha düşük sesle ultra sessiz süpürme. Çok aşamalı HEPA filtre sistemi, parçacıkların %99,9'unu filtreleyerek sağlıklı iç mekan havası sağlar (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) ve temiz egzoz havasını garanti eder - bu da onu alerjisi olanlar için ideal bir seçim haline getirir. Maksimum esneklik ve rahatlık için KVA 2, USB-C üzerinden şarj edilebilir. Tedarik kapsamına bir dar alan başlığı, yumuşak bir toz alma fırçası ve bir duvar braketi dahildir. KVA 2: temiz bir ev için mükemmel ortağınız.
Özellikler ve faydalar
Ekstra hafif ve kompaktSadece 2,1 kg ağırlığında olup, baş üstü veya merdivenlerde bile zahmetsiz temizlik sağlar. El tipi elektrikli süpürge modunda yaklaşık 1,3 kg ağırlığında, tüy kadar hafiftir; mobilyaların ve ulaşılması zor alanların temizliği için idealdir. Şık tasarımıyla basit ve sezgisel kullanım.
180° dönebilen mafsal – manevra kabiliyeti ve esneklik içinHızlı ve etkili temizlik için üstün manevra kabiliyeti. Mobilyaların etrafında kolayca hareket eder ve ulaşılması zor alanlarda derinlemesine temizlik sağlar. Bir sonraki seviyede rahatlık ve esneklik.
%99,9'un üzerinde filtreleme için HEPA gücüÖzgürce nefes alın: HEPA filtresiyle iç mekan havasını temiz ve sağlıklı tutun. Parçacıkların %99,9'unu hapseder (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) – alerjisi olanlar için idealdir. Toz ve alerjenlerden uzak, hijyenik ve temiz bir ev için.
Verimli turbo başlık
- Her türlü zeminde derinlemesine temizlik performansı için elektrikli tahrikli son teknoloji zemin başlığı.
- Mükemmel şekilde tasarlanmış conta, inatçı kirlerle karşılaştığınızda bile maksimum emiş gücü ve etkili kir temizliği sağlar.
- Halı, sert zemin ve döşemelerden evcil hayvan tüylerini, tozu ve kaba kirleri kolaylıkla toplar.
Yüksek hızlı BLDC motor – güçlü ve dayanıklı
- Yüksek hızlar ve optimum emiş gücü sayesinde etkileyici temizlik performansı.
- Dayanıklılık ve güvenilirlik için fırçasız tahrik – elektrikli süpürgenizin kullanım ömrünü artırır.
Ultra sessiz temizlik (maks. 78 dB)
- Rahat bir atmosfer için maksimum 78 dB'lik ultra sessiz süpürme.
- Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için idealdir; gürültüden kaynaklanan gereksiz rahatsızlıklar yaşanmaz.
Üç temizleme modu – esnek ve verimli
- Optimum temizlik sonuçları için farklı zeminlere ve farklı kirlilik seviyelerine uyum sağlar.
- Enerji tasarrufu için minimum mod ve 40 dakikaya kadar çalışma süresi.
- İnatçı kirler için maksimum güç – pırıl pırıl temizlik sonucu.
Daha fazla rahatlık için USB-C şarjı
- Çoğu şarj cihazıyla uyumludur – elektrikli süpürgenizi şarj ederken daha fazla esneklik ve rahatlık sağlar.
- Artık kablo karmaşası yok – basit ve pratik.
- Evrensel şarj kablolarının kullanımı daha hızlı şarj süreleri ve daha az elektrik israfı anlamına geliyor.
Tam donanımlı – çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan
- Geniş aksesuar yelpazesi: dar alan temizleme başlığı, yumuşak toz alma fırçası ve duvar braketi – evde temizlik için ihtiyacınız olan her şey.
- Yerden tasarruf sağlayan depolama – küçük daireler veya alanın dar olduğu her yer için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|600
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Eko-verimlilik modu: / approx. 40 Normal Mod : / approx. 20 Turbo Modu : / approx. 9
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|240
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- HEPA-filtre türü: HEPA hijyen filtresi (EN 1882:1998)
- Yüksek verimli filtre: 1 Parça(lar)
- Derz başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Küçük duvar braketi
Ekipman
- Şarj cihazı: 5 V - 12 V USB-C şarj kablosu + adaptör (her biri 1 adet)
- Torbasız filtre sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- İnatçı kirler bile
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Evcil hayvan tüyleri