SE 2 Spot
Kompakt ve kullanımı kolay SE 2 Spot sprey ekstraksiyon temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri ve kirleri hedefli bir şekilde hızlı bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır.
Kullanışlı SE 2 Spot sprey temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri anında ve etkili bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır. SE 2 Spot, kir ve kokuları hızla giderir ve örneğin yiyecek ve içecek lekelerini etkili bir şekilde çıkarır. Kompakt tasarımı sayesinde sprey temizleyicinin kullanımı özellikle kolaydır ve saklandığında az yer kaplar. Bu sayede, beklenmedik kirlerle uğraşmanız gerektiğinde hemen kullanıma hazır hale gelir. 4,5 metrelik kablonun sağladığı geniş çalışma yarıçapı, odanın her yerinde esnek temizlik sağlar. Cihazın üzerindeki pratik aksesuar saklama alanı, tüm aparatların hızlıca elinizin altında ve kullanıma hazır olmasını sağlar. Döşeme sprey temizleyici başlığı ve deterjan dahildir.
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Güçlü ve enerji tasarruflu motorla birleşen etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik.
Kolay lif derinliğine temizlik için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlarDöşeme spreyi çıkarma başlığı, yerleşik kirleri hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmanızı sağlar. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu.
Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihazEsnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile. Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı. Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Pratik aksesuar ve hortum saklama
- Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir.
- Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz.
Basit ve rahat kullanım
- Sezgisel kullanım.
2 tank sistemi
- Temiz su tankının kolayca doldurulması.
- Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Ultra esnek 2'si 1 arada hortum
- Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu.
- Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu.
- Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|450
|Çalışma yarıçapı (m)
|6,3
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|1,5
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|0,8
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|4,5
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.8 m
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Kablo depolama
- 2 tank sistemi
- Pratik hortum ve aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşeme
- Döşemeli mobilyalar
- Araba koltukları