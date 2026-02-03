Kullanışlı SE 2 Spot sprey temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri anında ve etkili bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır. SE 2 Spot, kir ve kokuları hızla giderir ve örneğin yiyecek ve içecek lekelerini etkili bir şekilde çıkarır. Kompakt tasarımı sayesinde sprey temizleyicinin kullanımı özellikle kolaydır ve saklandığında az yer kaplar. Bu sayede, beklenmedik kirlerle uğraşmanız gerektiğinde hemen kullanıma hazır hale gelir. 4,5 metrelik kablonun sağladığı geniş çalışma yarıçapı, odanın her yerinde esnek temizlik sağlar. Cihazın üzerindeki pratik aksesuar saklama alanı, tüm aparatların hızlıca elinizin altında ve kullanıma hazır olmasını sağlar. Döşeme sprey temizleyici başlığı ve deterjan dahildir.