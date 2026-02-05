SE 5 Upholstery
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Hızlı ve zahmetsiz temizlik için etkili sprey püskürtme-vakumlama teknolojisi. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Kullanımı kolay 2 tanklı sistemTemiz ve kirli su için ayrı iki tank ve taşıma kulpu. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Ultra esnek 2'si 1 arada hortumTemizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap.
Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün
- Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur.
Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar
- Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
- Ergonomik püskürtmeli zemin başlığı, geniş halı kaplı alanların bile konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- Islak ve kuru vakumlama için değiştirilebilir kuru vakum zemin başlığı gibi geniş aksesuar yelpazesiyle uygulamada çok yönlüdür ve ayrıca ıslak ve kuru vakum temizleyicileri için geniş aksesuar yelpazesiyle uyumludur.
Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri
- Aksesuarlar ve püskürtmeli emiş hortumu cihaz üzerinde saklanabilir; böylece her şey düzenli ve derli toplu kalır ve ihtiyaç duyulan her yerde elinizin altında olur.
Düz kıvrımlı filtre ile zahmetsiz temizlik
- Kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama özelliği, filtre değişimi için temizliğe ara vermenize gerek yok.
- İyi toz toplama özelliğine sahip, detaylı vakumlama.
- Kirle temas etmeden kolay ve hızlı filtre çıkarma işlemi için ayrı filtre kapağı.
Geniş düğmesi ve pratik iki kilidiyle etkili dizayn
- Kolay taşıma için.
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Sprey ekstraksiyon temizleyicisinin taşınmasını kolaylaştırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Süpürme genişliği (mm)
|227
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|4
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Püskürtme tüpü: 2 Parça(lar), 0.5 m, Plastik
- Derz başlığı
- Kuru vakumlama için başlık: Değiştirilebilir
- Döşeme başlığı
- Yassı filtre: Standart
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Pratik hortum ve aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşemeli mobilyalar
- Halılar
- Araba koltukları
- Minder