Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Hızlı ve zahmetsiz temizlik için etkili sprey püskürtme-vakumlama teknolojisi. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.

Kullanımı kolay 2 tanklı sistem

Temiz ve kirli su için ayrı iki tank ve taşıma kulpu. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.