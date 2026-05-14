AF 50 Signature Line
Lazer sensör teknolojisi, otomatik mod, ekran, HEPA filtreleme ve aktif karbon filtrelemeye sahip AF 50 Signature Line hava temizleme cihazı, boyutları 50 m² ¹⁾ ile 100 m² arasında değişen odalarda patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları giderir.
Yalnızca en yenilikçi, yüksek performanslı ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Bu, yeni AF 50 Signature Line'ın kendi kategorisindeki en iyi Kärcher cihazı olarak anında tanınmasını sağlar. Eğer soluduğunuz havanın ne kadar önemli olduğunu merak ettiyseniz, tek yapmanız gereken nefesinizi birkaç saniye tutmaktır ve bunu anlayacaksınız. Neyse ki nefesinizi kesecek tek şey en güçlü hava temizleme cihazımız AF 50 Signature Line'ın şık tasarımıdır. Aktif karbon içerikli son derece etkili HEPA filtresiyle soluduğunuz havadaki ince tozları, alerjenleri, patojenleri ve hatta kokuları ve kimyasal buharları bile güvenilir bir şekilde filtreler. Akıllı otomatik mod sayesinde, gücü sürekli olarak hava kalitesine göre ayarlar ve arkasında temiz hava ve gerçek bir WOW faktörü dışında hiçbir şey bırakmaz.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleriŞirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
Yüksek Korumalı 13 FiltrePatojenlerin ve aerosollerin giderilmesi için HEPA filtre Kokuları ve kimyasal buharları yapıştırmak için.
Renkli ekranSıcaklığı, hava nemini ve kalitesini, filtre ve cihaz durumunu görüntüler.
Çift hava giriş sistemi
- Her iki taraftaki hava girişi sayesinde yüksek hava debisi garanti edilir.
4 adet döner silindir
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Sessiz çalışma
- Sorunsuz çalışan motorlar ve vantilatörler artı sessiz hava akışı.
Otomatik mod
- Sensör otomatik modu kontrol eder ve performans seviyesini hava kalitesine uyarlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 - 240
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Motor gücü (kW) (W)
|50
|Uygun oda yüksekliği (m²)
|En fazla 100
|Hava debisi (m³/sa)
|max. 520
|Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Güç ayarları
|5
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,3
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|11,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Önerilen oda genişliği; 3 m tavan yüksekliği, saatte üç kez hava değişimi ve en yüksek güç seviyesindeki çalışma performansı baz alınarak hesaplanmıştır.
Ekipman
- Çift filtre sistemi
- Toz torbası değişim göstergesi
- LED ekran hava kalitesi
- Isı göstergesi
- Bağıl hava nemi göstergesi
- Dokunma fonksiyonu ile cihazın çalıştırılması
- Otomatik mod
- Gece modu
- Kilitleme fonksiyonu
- Zamanlama programı