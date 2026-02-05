AD 2 Kül Vakum Makinesi ile kül kalıntılarını tamamen, kirle temas etmeden vakumlayın! Güçlü Kärcher AD 2 Kül Vakum Makinesi, kolayca monte edilebilen ekstra uzun aleve dayanıklı temizleme başlıkları ile, grişilmesi zor alanlarda da kiri zahmetsizce, çok etkili bir şekilde ortadan kaldırırsınız. Kül ve kuru elektrikli süpürgenin entegre filtre temizliği, uzun süreli emiş gücü sağlar, tıkanmış filtreyi bir düğmeye dokunarak temizleyerek emiş gücünün hemen tekrar artmasını sağlayabilirsiniz. Metal kap, kaplanmış metalden yapılmış esnek bir emiş hortumu, aleve dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Bu sayede külü toplarken maksimum güvenlik sağlar. Sağlam düz pileli filtre ve metal kaba kir filtresinden oluşan iltre sistemi; haznedeki pratik tutamak sayesinde kir ile temas etmeden rahat, hızlı ve kolay boşaltılabilir. Cihazın kompakt tasarımı, yerden tasarruf sağlayan depolamayı ve emme hortumunu rahat bir yaslanma pozisyonuna yerleştirme seçeneğini garanti eder.