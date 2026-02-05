AD 2 KÜL VAKUM MAKİNESİ
AD2 Kül Vakum Makinesi, külleri basit, hızlı ve rahat bir şekilde temizlemek için ideal bir cihazdır. Ekstra uzun, aleve dayanıklı ek başlığı ile cihaz, erişilmesi zor alanlara da ulaşır.
AD 2 Kül Vakum Makinesi ile kül kalıntılarını tamamen, kirle temas etmeden vakumlayın! Güçlü Kärcher AD 2 Kül Vakum Makinesi, kolayca monte edilebilen ekstra uzun aleve dayanıklı temizleme başlıkları ile, grişilmesi zor alanlarda da kiri zahmetsizce, çok etkili bir şekilde ortadan kaldırırsınız. Kül ve kuru elektrikli süpürgenin entegre filtre temizliği, uzun süreli emiş gücü sağlar, tıkanmış filtreyi bir düğmeye dokunarak temizleyerek emiş gücünün hemen tekrar artmasını sağlayabilirsiniz. Metal kap, kaplanmış metalden yapılmış esnek bir emiş hortumu, aleve dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Bu sayede külü toplarken maksimum güvenlik sağlar. Sağlam düz pileli filtre ve metal kaba kir filtresinden oluşan iltre sistemi; haznedeki pratik tutamak sayesinde kir ile temas etmeden rahat, hızlı ve kolay boşaltılabilir. Cihazın kompakt tasarımı, yerden tasarruf sağlayan depolamayı ve emme hortumunu rahat bir yaslanma pozisyonuna yerleştirme seçeneğini garanti eder.
Özellikler ve faydalar
Kärcher ReBoost filtre temizleme teknolojisi - bir düğme dokunuşuyla filtre temizliğiYüksek ve uzun ömürlü emiş gücü için Çok miktarda kirin vakumlanması için uygundur.
güçlü düz katmanlı filtre ve metal iri gözenekli kir filtresine sahip tek parçalı filtre sistemi (aleve dayanıklı)Konteynırın kir ile hiç temas etmeden kolayca boşaltılması ve temizlenmesi. Sadece bir adımda gerçekleştirilen hızlı filtre çıkarımı sayesinde sunulan son derece yüksek konfor seviyesi.
Ateşe dayanıklı malzeme, metal konteynır ve metal hortum (kılıflı)Külün temizlenmesi sırasında maksimum güvenlik için - yanlış kullanıldığında bile.
Açılı elde taşınabilen boru
- Bacadaki tüm köşelerin ve dar yerlerin genel temizliği için.
1,2 metrelik emme hortumu, kılıflı metalden imal edilmiştir
- Yüksek seviyede esneklik ve esnek çalışma için.
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Hızlı ve kolay konteyner açma, kapama ve boşaltma
Konteynır üzerindeki pratik kol
- Kabın kolaylıkla boşaltılması için.
Cihaz üzerinde pratik park etme konumu
- Emme hortumu için kolay erişilebilir saklama alanı - çalışma aralarında cihazın bir yere konması için idealdir.
Büyük kablo askısı
- Bağlantı kablosunun güvenli ve rahat depolanması için.
Kompakt ve hafif tasarım
- Yerden tasarruf sağlayan cihaz deposu için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|600
|Emiş gücü (W)
|140
|Vakum gücü (mbar)
|max. 210
|Hava debisi (l/s)
|max. 40
|Konteyner kapasitesi (l)
|14
|Konteyner malzemesi
|Metal
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|82
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.2 m
- Emiş hortumunun malzemesi: Kaplanmış metal
- Ekstra uzun ara başlık
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Ateşe dayanıklı polyester
- Filtre sepeti
- İri taneli kir filtresi, malzemesi: Metal
Ekipman
- Filtre temizleme fonksiyonu
- Rahat tutuş
- Emme hortumu için eğilme konumu
- Kablo askısı
- Küçük aparatlar için depolama alanı
Videos
Uygulama alanları
- Külün atılması