Hayatın keyifli şeylerine daha fazla zaman: Akıllı RCV 2 temizlik robotu zeminleri temizlemekle ilgilenir. RCV 2, çalıştırıldığında sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik ve otonom bir şekilde temizler. Güçlü bir fan tarafından desteklenen kuru kir, döner fırça tarafından entegre atık haznesine kaldırılır ve yan fırça kenarlar boyunca aynısını yapar. RCV 2 gerektiğinde sadece vakumlama yapmaz, aynı zamanda nemli paspas da yapabilir - veya aynı anda her ikisini de yapabilir. Cihaz bu amaç için 2'si 1 arada bir hazne sistemine sahiptir. 420 mililitrelik toz haznesine ek olarak, 250 mililitrelik temiz su deposu da bulunur. İş bittiğinde veya pil kapasitesi düşük olduğunda robot şarj istasyonuna geri döner. Ek sensörler, örneğin cihazın merdivenlerden düşmesini önler. RCV 2, uygulama, uzaktan kumanda veya cihaz üzerindeki bir düğmeye basılarak temizlik için kolayca başlatılabilir. Uygulama, bireysel temizlik modlarını yapılandırmak veya özelleştirilmiş temizlik programları oluşturmak için kullanılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı olduğunda bunu size çoğunlukla sesli olarak bildirir.