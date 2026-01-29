RCV 2
Vakumlama ve paspaslama fonksiyonuna sahip akıllı RCV 2, jiroskop-gyroscope navigasyonu ve kullanışlı uygulama kontrolü sayesinde düşük tüylü halıları ve sert zeminleri tamamen otonom ve sistematik bir şekilde temizler.
Hayatın keyifli şeylerine daha fazla zaman: Akıllı RCV 2 temizlik robotu zeminleri temizlemekle ilgilenir. RCV 2, çalıştırıldığında sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik ve otonom bir şekilde temizler. Güçlü bir fan tarafından desteklenen kuru kir, döner fırça tarafından entegre atık haznesine kaldırılır ve yan fırça kenarlar boyunca aynısını yapar. RCV 2 gerektiğinde sadece vakumlama yapmaz, aynı zamanda nemli paspas da yapabilir - veya aynı anda her ikisini de yapabilir. Cihaz bu amaç için 2'si 1 arada bir hazne sistemine sahiptir. 420 mililitrelik toz haznesine ek olarak, 250 mililitrelik temiz su deposu da bulunur. İş bittiğinde veya pil kapasitesi düşük olduğunda robot şarj istasyonuna geri döner. Ek sensörler, örneğin cihazın merdivenlerden düşmesini önler. RCV 2, uygulama, uzaktan kumanda veya cihaz üzerindeki bir düğmeye basılarak temizlik için kolayca başlatılabilir. Uygulama, bireysel temizlik modlarını yapılandırmak veya özelleştirilmiş temizlik programları oluşturmak için kullanılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı olduğunda bunu size çoğunlukla sesli olarak bildirir.
Özellikler ve faydalar
Düz bir kasa ile güçlü emiş gücü4000 Pa'lık güçlü emiş gücüyle karabiber, fıstık ve kek kırıntıları dahil çoğu kir türünü temizler. Bu da temizliği özellikle verimli hale getirir. Dört farklı emiş moduyla RCV 2 tüm temizlik gereksinimlerini karşılar. Ana fırça ve yan fırçanın birlikte kullanımı, tüm evde etkili temizlik sağlar. Sadece 8 cm yüksekliğindeki RCV 2, mobilyaların altını temizlemek için ideal olan oldukça düz bir yapıya sahiptir.
Mop özelliğiDaha iyi temizlik sonuçları için RCV 2 ayrıca paspas da yapabilir. Gerekirse, mikrofiber bez içeren silme ünitesi takılır, temiz su tankı doldurulur ve kullanıma hazır hale gelir. RCV 2 temizlik robotu sadece kuru temizleme, sadece ıslak paspaslama veya kombine temizlik modunda her iki yöntemi bir arada kullanmak için kullanılabilir. 420 ml toz haznesi ve 250 ml temiz su deposuna sahip 2'si 1 arada hazne ünitesi, farklı uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmayı kolaylaştırır.
Bölgesel mod ve kenarları temizleme moduDaha çok kirlenen alanların noktasal temizliği ve daha az alanın atlandığı duvarlar boyunca optimum temizlik.
Ses çıkışı
- Her zaman iyi bilgilendirilme: RCV 2, önemli bilgileri sağlamak ve mevcut durumu paylaşmak için ses çıkışını kullanır.
- Sesli bildirimler temizleme sürecini destekler. Robotik elektrikli süpürgenin yardıma veya bakıma ihtiyacı varsa, genellikle sesli çıkış yoluyla size bildirir.
Merdiven algılayıcılar
- Düşme sensörleri RCV 2'nin örneğin merdivenlerden veya düşmelerden düşmesini güvenilir bir şekilde önler.
- Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olan Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu konuda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak için azami özen gösteriyor.
- Düzenli güncellemeler robot süpürgenin ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu ayrıca sistemin güvenliğinin güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir.
WiFi bağlantılı uyguluması ile kolay operasyon
- Uygulama, birçok ayarın kişisel özelliklere göre özelleştirilmesine olanak tanır.
- Uygulamayı kullanarak RCV 2 temizlik robotunu yapılandırabilir ve herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. Evde olmasanız bile.
- Cihaz durumu hakkında bilgi ve temizlik ilerleme durumunun görüntülenmesi.
Kolay kullanım ve izleme için akıllı uzaktan kumanda
- Uzaktan kumandayı kullanarak birçok ayar kişisel tercihlere göre özelleştirilebilir.
- RCV 2 temizlik robotu, yalnızca uzaktan kumanda kullanılarak, WiFi veya uygulamaya ihtiyaç duyulmadan da kullanılabiliyor.
- Yaşlılar için kullanıcı dostudur, akıllı telefon olmadan da kullanılabilir.
Değiştirilebilir temizlik paremetrelerini ve zamanlama fonksiyonunu
- Uygulama üzerinden emiş gücü, su miktarı gibi temizlik parametreleri ayarlanabiliyor.
- Uygulama üzerinden temizlik programları ve saatleri oluşturulabilir ve özelleştirilebilir.
- RCV 2, belirlenen zamanlamalara göre bağımsız olarak temizlik seferlerine başlar.
Kolay ağ bağlantısı
- RCV 2, Bluetooth veya WiFi aracılığıyla mevcut bir ağa entegre edilebiliyor.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|330
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,6
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|130
|Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
|80
|2'si 1 arada atık haznesi (ml)
|420
|2'si 1 arada su haznesi (ml)
|250
|Emiş gücü (Pa)
|4000
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|65
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
|3,1
|Ağırlık, baz istasyonu (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,8
|Robot süpürge yüksekliği (mm)
|80
|Robot çapı (mm)
|325
|Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
|66 x 146 x 101
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Yan Fırçalar: 2 x
- Filtre: 2 x
- Temizleme aracı
- Silme ünitesi
- Silme kumaşı: 2 x
- Temiz su tankı dahil 2'si 1 arada atık tankı
- Şarj istasyonu
Ekipman
- Otonom temizlik
- Merdiven algılayıcılar
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- jiroskop navigasyonu
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Temizlik modları: Kuru Temizleme/ Islak temizleme/ Temizik kombinasyonu ( ıslak - kuru)/ Bölgesel/ Köşe temizleme
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Kısa tüylü halılar