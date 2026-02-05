Akıllı RVC 3 robot süpürge, sert zeminleri ve kısa tüylü halıları sistematik ve bağımsız olarak temizleyerek zemin temizliğini üstlenir. Kuru kirler, ana ve yan fırçalar ve emme bileşeni tarafından güvenilir bir şekilde entegre toz haznesine taşınır. Gerekirse, RVC 3 sadece kuru temizlik yapmakla kalmaz, aynı zamanda nemliyken de hafif kirleri toplayarak tozu daha etkili bir şekilde tutar. Pil kapasitesi azaldığında, RVC 3 düzenli olarak kendini şarj eder ve işini tamamladıktan sonra her zaman şarj istasyonuna geri döner. Uygulama, RVC 3'ü bir keşif turuna gönderir ve çevreyi tarayarak (LiDAR) odaların otomatik olarak bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir; örneğin, hangi odaların kuru, ıslak veya hiç temizlenmemesi gerektiği belirlenebilir. Ek sensörler, cihazın örneğin merdivenlerden düşmesini önler. RVC 3, önceden ayarlanmış bireysel bir program kullanılarak veya cihaz üzerindeki bir düğmeye basılarak uygulama üzerinden kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, genellikle sesli olarak size bildirir.