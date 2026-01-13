Kärcher'in özellikle rahat tutuş için yumuşak plastik girintili kavramalı premium paslanmaz alüminyum üniversal hortum kaplini ile bağlama, ayırma ve onarım kolaylaştı. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Premium üniversal hortum kaplini tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.