Premium universal hortum bağlantı
Metalden yapılmış premium üniversal hortum kaplini Paslanmaz alüminyum ve yumuşak plastik girintili tutamaktan yapılmış sağlam bir hortum kıskacı ile gelmektedir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Kärcher'in özellikle rahat tutuş için yumuşak plastik girintili kavramalı premium paslanmaz alüminyum üniversal hortum kaplini ile bağlama, ayırma ve onarım kolaylaştı. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Premium üniversal hortum kaplini tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Yumuşak plastik girintili tutamak
- Kullanım kolaylığı için.
Paslanmaz alüminyum yapılmış hortum kıskacı
- Garantili sağlamlık
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 39 x 40
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.