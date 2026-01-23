Monte edilmiş hortum taşıyıcı arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi bir katlama işlevi ile kolaylıkla katlanabilir ve alandan tasarruf sağlar. Ekipman detayları: yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, sarma kolu ve yenilikçi katlanma fonksiyonu ile kolay depolanabilir.