Hortum taşıyıcı HT 80 M
Yüksekliği ayarlanabilir yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilebilir.
Monte edilmiş hortum taşıyıcı arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi bir katlama işlevi ile kolaylıkla katlanabilir ve alandan tasarruf sağlar. Ekipman detayları: yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, sarma kolu ve yenilikçi katlanma fonksiyonu ile kolay depolanabilir.
Özellikler ve faydalar
Açılı hortum bağlantı aparatı
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kaymaz ve ergonomik tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Hortum kılavuzu
- Kolar hortum sarma için
Çelik çerçeve ve tambur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|5,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Hortum bağlantısı: 2 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.