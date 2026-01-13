Metal Çok Fonksiyonlu Spey Tabanca Premium
Yüksek kaliteli ve çok fonksiyonlu püskürtme tabancası ile ihtiyaca göre farklı bitkiler sulanabilir. Dönebilen tutma koluna ve damlatmayan püskürtme kafasına sahiptir.
Metalik çok fonksiyonlu premium püskürtme tabancası, yüksek kaliteli metal öğelerden yapılmış olup son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. 4 farklı püskürtme moduna sahiptir: yağmurlama, yatay düz akış, havalandırılmış akış ve ince püskürtme- onu farklı bitkileri sulamaya uygun ve kişisel ihtiyaçları karşılayan yetenekli bir cihaz haline getirmektedir. Yağmurlama şeklinde sulama bitkilerin ve çiçek saksılarının sulanması için ideal olduğu gibi, sis şeklinde püskürtme de hassas bitkiler için idealdir. Yatay düz akış modu, hafif kirli yüzeylerin temizliği için idealdir. Ve havalandırılmış fışkırma modu, konteynerleri doldurmaya elverişli yüksek akış hızı sağlar. Kärcher tarafından geliştirilen püskürtme kafası üzerindeki yenilikçi çeper teknolojisi damlatmayan kullanım sağlar. Ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Özel çepel teknolojisi
- Püskürtme modu değişiminde ve püskürtme bitirildiğinde damlamama garantisi
Dönebilen, tutacak
- Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım
Ergonomik kontrol vanası
- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme
Kilitleme fonksiyonu ile birlikte dört adet seçilebilir püskürtme modu: Yağmurlama akışı, düz akış, aerator akış, sis şeklinde püskürtme
- Tüm uygulama düzeylerine uygun püskürtme modları
Yumuşak plastik bileşenler
- Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için
Yüksek kaliteli metal bireşenler
- Ekstra sağlamlık ve uzun bir kullanım süresi için
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Çıkarılabilir duş diski
- Tıkanmış başlıkların çeperlerini temizlemek için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|250 x 70 x 130
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 4
- Dönebilen, tutacak
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
- Yumuşak plastik bileşenler
- Metal
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Yaprakları temizlemek için
- Fideler gibi hassas bitkilerin hassas bir şekilde sulanması için
- Çitler, çalılar