Metalik çok fonksiyonlu premium püskürtme tabancası, yüksek kaliteli metal öğelerden yapılmış olup son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. 4 farklı püskürtme moduna sahiptir: yağmurlama, yatay düz akış, havalandırılmış akış ve ince püskürtme- onu farklı bitkileri sulamaya uygun ve kişisel ihtiyaçları karşılayan yetenekli bir cihaz haline getirmektedir. Yağmurlama şeklinde sulama bitkilerin ve çiçek saksılarının sulanması için ideal olduğu gibi, sis şeklinde püskürtme de hassas bitkiler için idealdir. Yatay düz akış modu, hafif kirli yüzeylerin temizliği için idealdir. Ve havalandırılmış fışkırma modu, konteynerleri doldurmaya elverişli yüksek akış hızı sağlar. Kärcher tarafından geliştirilen püskürtme kafası üzerindeki yenilikçi çeper teknolojisi damlatmayan kullanım sağlar. Ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler