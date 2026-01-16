Kompakt Sulama İstasyonu! Hareketli veya sabit kullanım için olan, kullanıma hazır Premium Hortum Tekerleği HR 7.300 küçük ve orta boyutlu alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde her şey aynı yerde - en sonunda. Özellikler: çıkarılabilir tambur (2'si bir arada), sprey tabancaları ve nozulları düzenli şekilde depolamak için aksesuar tutucular, kürekler veya bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu. Duvar braketi ve iki hortum konektörü ile sprey çubukları için ek kıskaç dahildir. Tüm yaygın hortumlara uygundur (kapasite: 30 m 1/2" hortum veya 20 m 5/8" hortum veya 12 m 3/4"). Tamamen monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.