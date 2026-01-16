Premium hortum sarıcı HR 7.300
Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu.
Kompakt Sulama İstasyonu! Hareketli veya sabit kullanım için olan, kullanıma hazır Premium Hortum Tekerleği HR 7.300 küçük ve orta boyutlu alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde her şey aynı yerde - en sonunda. Özellikler: çıkarılabilir tambur (2'si bir arada), sprey tabancaları ve nozulları düzenli şekilde depolamak için aksesuar tutucular, kürekler veya bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu. Duvar braketi ve iki hortum konektörü ile sprey çubukları için ek kıskaç dahildir. Tüm yaygın hortumlara uygundur (kapasite: 30 m 1/2" hortum veya 20 m 5/8" hortum veya 12 m 3/4"). Tamamen monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
2 x hortum bağlantı aparatı
Çıkartılabilir hortum tamburu (2'si 1 arada)
Nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı
Sprey çubuğu veya sprey uçları hortuma bağlıyken aksesuar tutucu
Bahçe eldivenleri, makaslar, kürekler vb. için geniş depolama kutusu.
Kapasite: 30 m 1/2" hortum veya 20 m 5/8" hortum veya 12 m 3/4" hortum
Dayanıklı malzemeler
- Uzun ömür
- Kullanıma hazır
Duvara monteli
- Hortum ve bahçe aksesuarının kaplamaması için sulama istasyonu.
- Duvara kolay montaj
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|3,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.