Ergonomik Kärcher Premium püskürtme başlığı mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım içindir. Premium metal püskürtme borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu Kärcher Premium püskürtme borusunu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanmasını sağlar. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm click sistemleri ile uyumludur. Özellikler: Döner püskürtme başlığı (180°), teleskopik boru (70-105 cm), kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), kullanışlı asma kancası, 6 püskürtme düzeni.