Premium sprey borusu
Çeşitli özelliklere sahip, sağlam, dayanıklı Premium metal püskürtme borusu. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması içindir. Çok sayıda kullanım amacına uygundur.
Ergonomik Kärcher Premium püskürtme başlığı mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım içindir. Premium metal püskürtme borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu Kärcher Premium püskürtme borusunu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanmasını sağlar. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal bir temizlik çözümüdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm click sistemleri ile uyumludur. Özellikler: Döner püskürtme başlığı (180°), teleskopik boru (70-105 cm), kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), kullanışlı asma kancası, 6 püskürtme düzeni.
Özellikler ve faydalar
6 püskürtme düzeni
- Gerektiği gibi sulama için
Açma/Kapama fonksiyonu ile kullanışlı tek parmakla debi kontrolü
- Kolay ve kullanışlı taşıma için
Hareketli püskürtme başlığı (180°)
Açık kanca üzerinde kullanışlı saklama
- Kolaylıkla saklanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|780 x 150 x 66
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.