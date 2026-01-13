Metal Sprey Tabanca Premium
Yüksek kaliteli ve ekstra sağlam premium metal püskürtme tabancası, özellikle uzun süren sulama keyfi için üretilmiş olup ele rahat oturmaktadır.
Zorlayıcı işler, yüksek kaliteli materyalleri gerektirir. Premium metal püskürtme tabancası, sadece rahat bir tutuş sağlamakla kalmaz aynı zamanda taşlanmış metal yapısı sayesinde oldukça güçlü ve uzun ömürlü bir kullanım sunar. Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda sadece Kärcher tarafından sunulan bir rahatlık sağlar. Kontrol vanası sayesinde, su akışı gerektiğinde tek elle ayarlanabilir. Ayrıca, premium püskürtme tabancası 2 püskürtme modu sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar gereksinimlere göre sürekli olarak ayarlanabilir. Örneğin, çiçek ve bitki saksılarını sularken veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirleri temizlerken. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar ve bağlayıcılar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Dönebilen, tutacak
- Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım
Ergonomik kontrol vanası
- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Yumuşak plastik bileşenler
- Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için
Yüksek kaliteli metal bireşenler
- Rahat kullanım için ele çok rahat oturur.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|225 x 42 x 105
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Dönebilen, tutacak
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
- Yumuşak plastik bileşenler
- Metal
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için