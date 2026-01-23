PrimoFlex® Plus kaliteli hortum 5/8" 25 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 45 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. Kärcher PrimoFlex® kaliteli hortumlar dayanıklıdır, esnektir, dolaşmaz ve kolay kullanım için tasarlanmıştır. Örgülü sarı DuPontTM Kevlar® fiber, dayanıklı, yüksek kaliteli PrimoFlex® Plus hortumlarımızın ayırt edici bir özelliğidir.