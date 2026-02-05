Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı WU 60/2. Manüel sulama opsiyonu. Tümleşik güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk konektörü ve ön filtre birlikte verilmektedir, 9 V pil gereklidir ve birlikte verilmemektedir. Kärcher su zamanlayıcıları ayarlanan süre dolduktan sonra otomatik olarak sulamayı başlatır ve durdurur – kolaylıkla programlanabilir. Kärcher su zamanlayıcıları bilinen tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.