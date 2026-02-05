Sulama ünitesi WU 60/2 sun
Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı. Manuel sulama opsiyonu. Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.
Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı WU 60/2. Manüel sulama opsiyonu. Tümleşik güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk konektörü ve ön filtre birlikte verilmektedir, 9 V pil gereklidir ve birlikte verilmemektedir. Kärcher su zamanlayıcıları ayarlanan süre dolduktan sonra otomatik olarak sulamayı başlatır ve durdurur – kolaylıkla programlanabilir. Kärcher su zamanlayıcıları bilinen tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
9 V alkali pil (birlikte verilmez)
- Bütün sezon için yeterli. Elektrik gerekmez.
Sulama programı
- Gündelik 1 veya 2 sulama işlemi. Manüel sulama yapılabilir
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
- Bahçe hortumuna hızlı bağlantı
Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır
- İlk sulama işlemi gün doğumunda yapılır. İkinci sulama işlemi 14 saat sonra yapılır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|95 x 110 x 195
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.