Sulama ünitesi WU 60/2 sun

Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı. Manuel sulama opsiyonu. Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.

Günlük 1 veya 2 sulama işlemi için programlanabilir su zamanlayıcısı WU 60/2. Manüel sulama opsiyonu. Tümleşik güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır. Musluk konektörü ve ön filtre birlikte verilmektedir, 9 V pil gereklidir ve birlikte verilmemektedir. Kärcher su zamanlayıcıları ayarlanan süre dolduktan sonra otomatik olarak sulamayı başlatır ve durdurur – kolaylıkla programlanabilir. Kärcher su zamanlayıcıları bilinen tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.

Özellikler ve faydalar
9 V alkali pil (birlikte verilmez)
  • Bütün sezon için yeterli. Elektrik gerekmez.
Sulama programı
  • Gündelik 1 veya 2 sulama işlemi. Manüel sulama yapılabilir
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
  • Bahçe hortumuna hızlı bağlantı
Güneş enerjisi/UV sensörü sulamayı gün doğumunda başlatır
  • İlk sulama işlemi gün doğumunda yapılır. İkinci sulama işlemi 14 saat sonra yapılır
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 95 x 110 x 195
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.