LCD ekranlı su zamanlayıcısı WU 90/72, 72 sulama programına sahiptir. Maksimum sulama süresi 90 dakika. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Musluk konektörü ve ön filtre birlikte verilmektedir, 9 V pil gereklidir ve birlikte verilmemektedir. Su zamanlayıcısı, yağmur sensörü ile uyumludur. Kärcher su zamanlayıcıları ayarlanan süre dolduktan sonra otomatik olarak sulamayı başlatır ve durdurur. Kolaylıkla programlanabilir. Yağmur sensörü yağış miktarını ölçer ve sulama programını buna göre ayarlar. Su sadece gerektiği zaman verilir. Uygun maliyetli ve çevreyle dosttur. Kärcher su zamanlayıcıları bilinen tüm click sistemler ile uyumludur.