Sulama ünitesi WU 90/72
LCD göstergeli ve 72 sulama programına sahiptir. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Musluk adaptörü ve ön filtre dahildir.
LCD ekranlı su zamanlayıcısı WU 90/72, 72 sulama programına sahiptir. Maksimum sulama süresi 90 dakika. Sulama önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur. Musluk konektörü ve ön filtre birlikte verilmektedir, 9 V pil gereklidir ve birlikte verilmemektedir. Su zamanlayıcısı, yağmur sensörü ile uyumludur. Kärcher su zamanlayıcıları ayarlanan süre dolduktan sonra otomatik olarak sulamayı başlatır ve durdurur. Kolaylıkla programlanabilir. Yağmur sensörü yağış miktarını ölçer ve sulama programını buna göre ayarlar. Su sadece gerektiği zaman verilir. Uygun maliyetli ve çevreyle dosttur. Kärcher su zamanlayıcıları bilinen tüm click sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
72 sulama programı seçeneği
- Gerektiği gibi sulama için
9 V alkali pil (birlikte verilmez)
- Bütün sezon için yeterli. Elektrik gerekmez.
Sulama işlemi önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak başlatılır ve durdurulur
- Gerektiği gibi sulama için
Musluk adaptörü ve ön filtre dahil
- Bahçe hortumuna hızlı bağlantı
Yağmur sensörü ile uyumlu
- Optimum düzeyde sulama için
LED gösterge
- Ayarlama ve mevcut programdan değerleri okumak için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|135 x 135 x 180
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.