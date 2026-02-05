Ayarlanabilir HDC Standard sabit yüksek basınçlı temizleyici aşağıdaki performans sınıfları için mevcuttur: 4000 l/sa (2 x 2000 l/sa pompa birimleri), 6000 l/sa (3 x 2000 l/sa pompa birimleri) ve 8000 l/ sa (4 x 2000 l/h pompa birimleri). 80 ile 160 bar arasında çalışma basınçları da mümkündür. Diğer özellikler arasında 85 °C'ye kadar su giriş sıcaklığı (standart olarak 60 °C'ye kadar), çelik çerçeve veya isteğe bağlı paslanmaz çelik çerçeve, hava soğutmalı, 4 kutuplu düşük hızlı motorlar, pirinç silindir başlıklı sağlam krank mili pompaları bulunur. ve su girişinde entegre şamandıralı ve filtreli basınç tankı, çalışma saati sayacı, hata mesajı ekranı ve çalışma parametreleri. Sistem, pompalar ve motorlar da otomatik olarak açılır ve kapanır. Diğer güvenlik özellikleri ise kuru çalışma koruması, su giriş sıcaklığı izleme, sargı korumalı ve motor koruma şalterli motorlar, taşma valfi ve basınç sensörü, her pompada emniyet valfi ve basınç tankı ve kaçak tespitidir. Cihazlar talep üzerine 60 hertz için de mevcuttur.