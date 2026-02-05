HDC Standard
Ağır hizmet tipi uygulama, ağır hizmet performansı: Sabit yüksek basınçlı makine maks. 8 kullanıcı. 4000, 6000 veya 8000 l/h ve 80 veya 160 bar çalışma basıncına ayarlanabilir.
Ayarlanabilir HDC Standard sabit yüksek basınçlı temizleyici aşağıdaki performans sınıfları için mevcuttur: 4000 l/sa (2 x 2000 l/sa pompa birimleri), 6000 l/sa (3 x 2000 l/sa pompa birimleri) ve 8000 l/ sa (4 x 2000 l/h pompa birimleri). 80 ile 160 bar arasında çalışma basınçları da mümkündür. Diğer özellikler arasında 85 °C'ye kadar su giriş sıcaklığı (standart olarak 60 °C'ye kadar), çelik çerçeve veya isteğe bağlı paslanmaz çelik çerçeve, hava soğutmalı, 4 kutuplu düşük hızlı motorlar, pirinç silindir başlıklı sağlam krank mili pompaları bulunur. ve su girişinde entegre şamandıralı ve filtreli basınç tankı, çalışma saati sayacı, hata mesajı ekranı ve çalışma parametreleri. Sistem, pompalar ve motorlar da otomatik olarak açılır ve kapanır. Diğer güvenlik özellikleri ise kuru çalışma koruması, su giriş sıcaklığı izleme, sargı korumalı ve motor koruma şalterli motorlar, taşma valfi ve basınç sensörü, her pompada emniyet valfi ve basınç tankı ve kaçak tespitidir. Cihazlar talep üzerine 60 hertz için de mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Pirinç silindir başlıklarına ve premium malzemelere sahip krank mili pompaları.
- İhtiyaç duyulan su hacminden bağımsız olarak kontrol, gerektiğinde diğer pompaları tekrar açıp kapatır.
- Her su tahliyesinde, daha fazla kilit açmaya gerek kalmadan otomatik pompa çalışması.
- Sonradan yapılan değişim sayesinde tüm pompa ünitelerinde tutarlı çalışma süresi.
Cihaz, aynı anda sekiz kişi tarafından kullanılabilir.
- Tek tuşla kullanıma hazır, kurulum süresi veya mobil makinelerin taşınması gerekmez.
- Tetik tabancası etkinleştirildiği anda pompa çalışır, böylece herhangi bir su kaynağından rahat çalışma imkânı sağlar.
- Farklı kullanım alanlarında hızlı temizlik için.
Yüksek verimlilik
- Mevcut su hacmi ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir.
- Orta ve büyük boy kapların iç temizliğinde de kullanıma uygundur.
- Tek tuşla kullanıma hazır, kurulum süresi veya mobil makinelerin taşınması gerekmez.
Su yetersizliği koruması ve motorlar ile suyun sıcaklık izleme özelliği ile.
Yüksek makine güvenliği
- Çalışma saati sayacı ve ekran, pompanın bakımının ne zaman yapılması gerektiğini gösterir.
- Sızıntıya karşı koruma ve yumuşak başlangıç çalıştırması
Herhangi bir zamanda hızlıca kullanıma hazırdır.
- Yumuşak çalıştırma özelliğine sahip 4 kutuplu düşük devirli elektrik motorları, uzun servis ömrü garanti eder.
Paslanmaz çelik çerçeve ve/veya kasa opsiyonel olarak mevcuttur
- Tehlikesiz kalıcı kurulum: Kirlenme veya gevşek hortum yok
85 °C'ye kadar besleme sıcaklığı (standart 60 °C) ve 80/160 bar basınç için gelişmiş basınç pompası.
Akıllı pompa kontrolü.
- Paslanmaz çelik çerçeve/kasa seçeneği (standart olarak toz boya kaplı çelik).
- Talep üzerine 60 Hz cihazlar (örn. 380–480 V, 690 V/60 Hz) temin edilebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç (Bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Su debisi (l/sa)
|700 / 8000
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 85
|Motor başlatma
|Soft start
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Ekipman
- Yağ çubuğu
- Yağ ölçüm göstergesi
- Dört kutuplu düşük hızlı motor
- Hava soğutmalı motor
- Seramik pistonlu krank milli pompa
- Susuz çalışma koruması
- Şamandıra vanalı depolama tankı
- Çalışma saati göstergesi
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Gıda endüstrisindeki temizlik uygulamaları için idealdir
- Tarım
- Stabil temizlik
- Araç temizliğinde, inşaat ve ulaşım sektörlerinde ve endüstride kullanıma uygundur
- Otomotiv, sanayi ve tarım alanında araç ve makine temizliği
- Kamu sektörü
- Gıda, kozmetik ve kimya endüstrilerinde konteyner/tortu temizliği için