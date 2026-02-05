HDS 9/50 De Tr1
Romörk Tipi HDS 9/50 DE Tr1 Sıcak&Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi; belediye hizmetlerinde, inşaat şantiyelerinde ve endüstriyel alanlarda temizlik için mükemmel bir çözümdür.
Romörk Tipi HDS 9/50 DE Tr1 Sıcak&Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, gerekli olan sıcak suyu entegre brülör (su ısıtma)sistemi ile 98 ºC ye kadar ısıtabilmektedir. Stage V emisyon standartına sahip 18,5 kW Yanmar marka güçlü dizel motoru ve 500 litre su tankı sayesinde su ve güç kaynaklarından bağımsız olarak uzun süreli kullanılabilir. 150 ile 500 bar arasında ayarlanabilir çalışma basıncı ve 900 litre/saat (15 lt/dak) su debisi her türlü zemin ve yüzeyde bulunan zor kirlerin kolaylıkla temizlenebilmesini sağlar. Makinede ergonomik EASY! Force (güç gerektirmeyen tetik sistemi) yüksek basınçlı tabanca bulunmaktadır. Basit kullanımı ve geniş depolama alanı kullanıcı dostu olduğunu kanıtlar. İsteğe bağlı (opsiyonel) kabin versiyonu veya arka kısımda entegre hortum sarma makara sistemi bulunmaktadır. Özellikle belediye hizmetlerinde sıcak su ve buharlı temizlik gerektiren; tarihi yapıların duvar ve zeminlerinin temizliği, afiş ve poster sökme, grafiti yazı temizliği, sakız çıkarma, tarfik kazası sonrasında yol zemininde akan mozot, benzin ve yağın temizliği gibi bir çok amaç için temizlik yapma imkanı sağlar.
Özellikler ve faydalar
Maksimum verimlilikYüksek verimlilikte denenmiş ve test edilmiş brülör (su ısıtma) teknolojisi Motordan çıkan ısıyı kullanarak fazladan ısı geri kazanımı sağlar. Kärcher'ın Eko! Verimlilik modu sayesinde çevre dostu çalışma ve düşük işletme maliyeti
Kolay kullanımMerkezi akıllı kontrol paneli ile makinenin kullanımı kolaydır. Kontrol alanında bulunan iki hortum sarma makarası (opsiyonel) hortum sisteminin kolay, hızlı ve güvenli şekilde kullanılmasına imkan verir. Koruyucu giysiler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri için geniş ve güvenli saklama alanı
Bir çok temizlik uygulaması için kusursuz performans için yeterlidir.Maksimum su basıncı ile 30 dakikaya kadar temizlik uygulamalarına imkan sağlayan 500 litrelik hacimli büyük su deposu. 100 litrelik dizel tankı ile uzun süreli kullanım için idealdir. Güçlü Yanmar dizel motorlu makinenin herhangi bir güç kaynağından bağımsız olarak kullanılmasını sağlar.
Yüksek verimlilik
- Müşteri ihtiyacına göre, romork tipi makine özel olarak yapılandırılabilir.
- Şase ve kabinli seçeneği de mevcuttur
Uzun servis ömrü
- Büyük motor kapağı ile servis ve bakım için motor, pompa .vb parçalara kolay ulaşım sağlanır.
- Servis sırasında hızlı arıza tespiti için gelişmiş servis yazılımı
- Denenmiş ve test edilmiş yüksek kaliteli Kärcher parçaları uzun süreli kullanım ömrü sağlar.
Dayanıklı
- Su yumuşatma sistemi ile ısıtma serpantinini kireçlenmeye karşı korunması sağlanır.
- Çok sayıda güvenlik fonksiyonu, bir hata durumunda HDS römorkunu oluşabilecek hasara karşı korur.
- Donmaya karşı koruma modu soğuk dış ortam sıcaklıklarında sistemi korur
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Motor üreticisi
|Yanmar
|Motor gücü (kW) (kW/hp)
|19 / 26
|Su debisi (l/sa)
|500 - 900
|Basınç (Bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
|7,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Endüstri
- Yüksek basınç hortumu: 30 m
- Püskürtme ucu: 700 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Hız ayarı üzerinden basınç ayarı
Uygulama alanları
- Belediye hizmetleri kapsamında halka açık park ve meydanların temizliği, tarihi mekanların temizliği, afiş sökme, grafite yazı temizleme,sakız çıkarma, yabani ot yakma ..vb temizlik uygulamaları yapılabilir.
- İnşaat hizmetlerinde iş makineleri ve araçlar, iskele ve kasa ve kalıpların temizliği
- Endüstriyel temizlik hizmetlerinde (boya ve kaplamaların çıkarılması ve temizlemesi, makine, makine parçaları ve ekipmanların temizliği