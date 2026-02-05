Romörk Tipi HDS 9/50 DE Tr1 Sıcak&Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, gerekli olan sıcak suyu entegre brülör (su ısıtma)sistemi ile 98 ºC ye kadar ısıtabilmektedir. Stage V emisyon standartına sahip 18,5 kW Yanmar marka güçlü dizel motoru ve 500 litre su tankı sayesinde su ve güç kaynaklarından bağımsız olarak uzun süreli kullanılabilir. 150 ile 500 bar arasında ayarlanabilir çalışma basıncı ve 900 litre/saat (15 lt/dak) su debisi her türlü zemin ve yüzeyde bulunan zor kirlerin kolaylıkla temizlenebilmesini sağlar. Makinede ergonomik EASY! Force (güç gerektirmeyen tetik sistemi) yüksek basınçlı tabanca bulunmaktadır. Basit kullanımı ve geniş depolama alanı kullanıcı dostu olduğunu kanıtlar. İsteğe bağlı (opsiyonel) kabin versiyonu veya arka kısımda entegre hortum sarma makara sistemi bulunmaktadır. Özellikle belediye hizmetlerinde sıcak su ve buharlı temizlik gerektiren; tarihi yapıların duvar ve zeminlerinin temizliği, afiş ve poster sökme, grafiti yazı temizliği, sakız çıkarma, tarfik kazası sonrasında yol zemininde akan mozot, benzin ve yağın temizliği gibi bir çok amaç için temizlik yapma imkanı sağlar.