MC 250 EURO 6
Sınıfının en yenisi ve en iyisi, MC 250 Euro 6 Hidrostatik Tip Yekpare Şasi Vakumlu Yol Süpürme Aracı; tüm kentsel alanlarda sürüş konforu ve üstün süpürme performansı ile fark yaratır.
Kärcher, tüm teknik bilgi birikimi, tecrübesi ve uzmanlığı ile ürettiği ve müşterilerinin hizmetine sunduğu MC 250 Hidrostatik Yol Süpürme Aracı; çekici tasarımı ile 2 m³ sınıfın en iyi yol süpürme aracıdır. Brüt 2,5 m³ (2500 litre) hacimsel kapasiteli ve paslanmaz malzemeli konteyner (çöp) haznesi, 6 ton toplam taşıma kapasitesi, ağırlık sensörlü bağımsız hidro-pnömatik süspansiyon sistemi, mükemmel manevra kabiliyeti sağlayan dört tekerden direksiyon sistemi, otomatik kapaklı emiş ağzı sistemi, geri dönüşümlü su sistemi, düşük motor devri ve kusursuz sürüş konforu ile rakipsiz bir temizlik performansı sunar. Tüm parçalara kolay ulaşım sağlayan servis bakım kapakları, konforlu ve geniş görüş imkanı sağlayan çift kişilik ROPS tipi kabini, kabin içi kontrollü birbirinden bağımsız hareketli fırça sistemi, direksiyon simidine entegre sürekli görüş açısında olan çok fonksiyonlu gösterge ve kontrol ekranı ile kullanıcılarının ilk tercihi olmaktadır. Düşük egzos emisyon seviyeli 80 kW Euro 6 sınıfı dizel motoru ile çevre dostu olan MC 250 Hidrostatik Yol Süpürme Aracı; her büyüklükteki belediyelerin temizlik hizmetlerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca 54,5 kW Stage V motor seçeneğide mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Çalışma alanının en iyi şekilde görünmesini sağlayan çift kişilik konforlu kabinUzun süreli rahat sürüş ve çalışmaya imkan sağlayan konforlu koltuk sistemi Sürgülü cam sistemli kabin kapıları (sol / sağ taraf) Süpürme sistemini devraye alan ECO düğme sistemi
Maksimum sürüş konforu sağlayan güvenli şasi25-60 km/ saat aralığında seyir hızı seçeneği Güvenli sürüş sağlayan aşırı yük sensörlü hidro-pünomatik süspansiyon sistemi Maksimum manevra kabiliyeti sağlayan konforlu dört tekerden direksiyon sistemi
Sınıfının en büyük konteyner (çöp) haznesiPaslanmaz çelik malzemeli ve 2,5 m³ kapasiteli konteyner (çöp) haznesi Uzun süreli çalışma imkanı sağlar Geri dönüşümlü su sistemi ve tankı
Hızlı ve kolay bakım sağlayan servis kapakları tasarımı
- Temizlik ve bakımla ilgili tüm bileşenlere kolay erişim imkanı.
- Günlük temizlik ve bakım için tüm sistem ve parçalara kolay ulaşım sağlar
Geri dönüşümlü su sistemi ve tankı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Sürüş tahrik sistemi
|İki tekerde çekiş (4x2 - arka)
|Motor üreticisi
|VM
|Motor gücü (kW) (kW)
|75
|Silindir hacmi (cm³)
|2970
|Silindir
|4
|Yakıt deposu hacmi (l)
|70
|Egzoz emisyon standartı
|Euro 6 E
|Seyir hızı (km/sa)
|60
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|2625
|Çöp konteyneri (l)
|2500
|Temiz su tankı ( /l)
|120 / 400
|Temiz su deposu (l)
|200
|Temiz su tankı ( opsiyonel) ( )
|390
|Dingil mesafesi (mm)
|1980
|İzin verilen toplam ağırlık (kg)
|6000
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Ekipman
- Partükül filtresi
- Konforlu koltuk
- Isıtma ve havalandırma
- Isıtma
- Radyo
- Tepe lambası
- Tüm yıl boyunca dört mevsim kullanım
Uygulama alanları
- Süpürme işlevinin yanısıra, dört mevsim çok amaçlı kullanılabilen opsiyonel ekipmalar ile de kullanılabilmektedir. ( opsiyonel ekipmanlar; yol yıkama ve silme, buharlı temizleme, karla mücadele, yeşil alan bakımı..vb)