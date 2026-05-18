Kärcher, tüm teknik bilgi birikimi, tecrübesi ve uzmanlığı ile ürettiği ve müşterilerinin hizmetine sunduğu MC 250 Hidrostatik Yol Süpürme Aracı; çekici tasarımı ile 2 m³ sınıfın en iyi yol süpürme aracıdır. Brüt 2,5 m³ (2500 litre) hacimsel kapasiteli ve paslanmaz malzemeli konteyner (çöp) haznesi, 6 ton toplam taşıma kapasitesi, ağırlık sensörlü bağımsız hidro-pnömatik süspansiyon sistemi, mükemmel manevra kabiliyeti sağlayan dört tekerden direksiyon sistemi, otomatik kapaklı emiş ağzı sistemi, geri dönüşümlü su sistemi, düşük motor devri ve kusursuz sürüş konforu ile rakipsiz bir temizlik performansı sunar. Tüm parçalara kolay ulaşım sağlayan servis bakım kapakları, konforlu ve geniş görüş imkanı sağlayan çift kişilik ROPS tipi kabini, kabin içi kontrollü birbirinden bağımsız hareketli fırça sistemi, direksiyon simidine entegre sürekli görüş açısında olan çok fonksiyonlu gösterge ve kontrol ekranı ile kullanıcılarının ilk tercihi olmaktadır. Düşük egzos emisyon seviyeli 80 kW Euro 6 sınıfı dizel motoru ile çevre dostu olan MC 250 Hidrostatik Yol Süpürme Aracı; her büyüklükteki belediyelerin temizlik hizmetlerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca 54,5 kW Stage V motor seçeneğide mevcuttur.