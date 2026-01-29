NT 40/1 Tact Te L
Kompakt ve taşıması kolay: NT 40/1 Tact Te ıslak ve kuru elektrikli süpürge, Tact filtre temizleme sistemine ve uzun, kesintisiz çalışma için 40 litrelik tamponlu hazneye sahiptir.
NT 40/1 Tact Te ıslak ve kuru elektrikli süpürgemiz, yüksek hareket kabiliyeti kadar geniş hazne kapasitesine de önem veren herkes için ideal bir makinedir. İnceden kabaya her türlü toz ve kirin yanı sıra sıvıları da kolayca barındıran 40 litrelik sağlam haznesi, ayrıca bir tampona ve dayanıklı metal tekerleklere sahiptir. Uzun, kesintisiz çalışma aralıkları her zaman mümkündür. Bu özellikle olağanüstü Tact filtre temizleme sistemi ve neme dayanıklı PES düz pileli filtre ile sağlanır. Emiş ayarının seçimi için yeni merkezi döner anahtar, kademesiz hız kontrolü ve entegre elektrik prizi rahat çalışmayı garanti eder. Makinenin kompakt boyutları daha kolay kullanım ve taşıma sağlar; hızlı bir şekilde monte edilebilen veya sökülebilen ergonomik bir itme kolu da isteğe bağlı olarak mevcuttur. İster üretim salonunda, ister atölyede veya sahada olsun: tüm operatörler, doğrudan makine üzerinde veya içinde saklanabilen veya sabitlenebilen kapsamlı ve yeni geliştirilen aksesuar yelpazesinden yararlanacaktır.
Özellikler ve faydalar
Makine kafasındaki emiş hortumu bağlantısıMakine kafasındaki emiş hortumu portu, daha büyük bir kullanılabilir konteyner kapasitesi sağlar. Hortum ve makine kafasını bağlayarak kabın kolayca boşaltılması.
Depolama rafı ve sabitleme seçenekleriAlet kutuları, kauçuk yüzeyleri sayesinde düz makine kafasına kaymadan yerleştirilebilir. Taşıma halkaları, geleneksel sabitleme kayışlarıyla güvenli sabitlemeyi kolaylaştırır.
Opsiyonel itme koluİsteğe bağlı itme kolu, kullanım yerine göre rahatça taşınabilmesi için hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir.
Neme dayanıklı PES düz kıvrımlı filtre
- M toz sınıfı için PES düz kıvrımlı filtre, tüm partiküllerin yüzde 99,9'unu güvenilir bir şekilde yakalar.
- İster ıslak ister kuru uygulama için olsun: PES filtresini değiştirmek gerekli değildir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteyner kapasitesi (l)
|40
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|68
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|14,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|19
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|560 x 370 x 655
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Elektrikli aletler için bağlantı parçası
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Elektrikli aletler için otomatik açma-kapama kontrolü
- Antistatik hazırlık
- Filtre temizliği: Tact otomatik filtre temizleme sistemi
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
Uygulama alanları
- Islak-kuru vakumlu temizlik için uygun