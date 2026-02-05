Bağımsız ve tanınmış test enstitüsü IBExU tarafından AB bağlayıcı ATEX Direktifi 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılan NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlik elektrikli süpürgesi, Bölge 22'nin patlayıcı alanlarında yanıcı ve toz sınıfı M olan diğer tozların ortadan kaldırılması için uygundur. Fırçasız EC motor 5000 saatlik bir hizmet ömrünü garanti eder. Tamamen topraklanmış tasarım ve ilgili iletken aksesuarlar elektrostatik boşalmayı önlemede etkilidir. Paslanmaz çelikten yapılmış 75 litrelik hazne ve ayarlanabilir itme saplı sağlam şasi sayesinde, büyük miktarlardaki toz, kaba kir veya sıvılar güvenli bir şekilde bertaraf edilmeden önce tehlikeli bölgeden kolayca çıkarılabilir. NT 75/1 Me Ec M Z22, yüzde 99,9 toz tutma seviyesini garanti eden ve sıvıların vakumlanması için de uygun olan M toz sınıfı için Islak ve Kuru düz pileli filtreye sahiptir. Islak ve kuru elektrikli süpürge, gerektiğinde filtre torbası veya atık torbası olmadan kullanım için de uygun ve onaylıdır - bunun için, filtre torbası olmadan lifli tozları vakumlamak için özel olarak geliştirilen isteğe bağlı Ahşap kartuş filtre kullanılmalıdır.