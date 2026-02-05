NT 75/1 Me Ec M Z22
Toz sınıfı M olan NT 75/1 Me Ec M Z22 güvenlik elektrikli süpürgesi, bölge 22 olarak belirlenen potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için ATEX Direktifi 2014/34/EU (test enstitüsü IBExU) uyarınca onaylanmıştır.
Bağımsız ve tanınmış test enstitüsü IBExU tarafından AB bağlayıcı ATEX Direktifi 2014/34/EU'ya göre sertifikalandırılan NT 75/1 Me Ec H Z22 güvenlik elektrikli süpürgesi, Bölge 22'nin patlayıcı alanlarında yanıcı ve toz sınıfı M olan diğer tozların ortadan kaldırılması için uygundur. Fırçasız EC motor 5000 saatlik bir hizmet ömrünü garanti eder. Tamamen topraklanmış tasarım ve ilgili iletken aksesuarlar elektrostatik boşalmayı önlemede etkilidir. Paslanmaz çelikten yapılmış 75 litrelik hazne ve ayarlanabilir itme saplı sağlam şasi sayesinde, büyük miktarlardaki toz, kaba kir veya sıvılar güvenli bir şekilde bertaraf edilmeden önce tehlikeli bölgeden kolayca çıkarılabilir. NT 75/1 Me Ec M Z22, yüzde 99,9 toz tutma seviyesini garanti eden ve sıvıların vakumlanması için de uygun olan M toz sınıfı için Islak ve Kuru düz pileli filtreye sahiptir. Islak ve kuru elektrikli süpürge, gerektiğinde filtre torbası veya atık torbası olmadan kullanım için de uygun ve onaylıdır - bunun için, filtre torbası olmadan lifli tozları vakumlamak için özel olarak geliştirilen isteğe bağlı Ahşap kartuş filtre kullanılmalıdır.
Özellikler ve faydalar
ATEX Direktifi 2014/34/EU (test enstitüsü IBExU) tarafından tanımlanan bölge 22 için sertifikalıBölge 22'nin potansiyel olarak patlayıcı alanlarında en yüksek düzeyde kullanıcı güvenliği. M sınıfı tozları temizlemek için uygundur.
Fırçasız EC motorYüksek aşınma direnci ve uzun ömür (5000 saat).
Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığıElektriksel olarak iletken aksesuarlar ile sürekli antistatik sistem.
Islak ve Kuru düz pileli filtre
- M toz sınıfı için PES düz kıvrımlı filtre, tüm partiküllerin yüzde 99,9'unu güvenilir bir şekilde yakalar.
- Neme dayanıklı PES malzemeden yapılmış filtre.
- M toz sınıfı tozların vakumlanması için onaylanmıştır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|61
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteyner kapasitesi (l)
|75
|Motor değerleri (W)
|max. 1000
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|10
|Kablo materyali
|Lastik
|Ses seviyesi (dB(A))
|76
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|25,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|31,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 4 m
- Emiş hortumunun tipi: elektriksel iletken
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 550 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Bükülme: elektriksel iletken
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Islak/kuru zemin başlığı genişliği: 360 mm
- Derz başlığı
- Paslanmaz çelik konteyner
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
- İtme kolu
Ekipman
- Antistatik ekipman - Antistatik hazırlığı
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: I
- Frenli yön tekerleği
- Toz sınıfı: M
- Konteyner malzemesi: Paslanmaz çelik
Videos
Uygulama alanları
- Bölge 22 potansiyel patlayıcı alanlarda kullanım için güvenlik elektrikli süpürgesi
- M ve L toz sınıfları için sertifikalı