Fırınlar ve pastaneler NT 40/1 Tact Bs Eektrikli Süpürge ile rahat bir nefes alabilir. Zeminler, makineler veya diğer cihazlar - ve isteğe bağlı aksesuarlarla fırının içi bile, NT 40/1 Tacts Bs Elektrikli süpürge, fırında kendisini bekleyen tüm zorluklarla kolayca başa çıkıyor. Ex-proof bir makine olması nedeniyle tehlikeli un tozlarını emmek için mükemmeldir. Otomatik Tact filtre temizleme, yalnızca sürekli yüksek emiş gücü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük miktarlarda ince tozun süpürülmesine de olanak tanır. Ayrıca sağlam tankı ile daha zorlu uygulamalara dayanır ve standart ergonomik itme kolu sayesinde taşınması çok kolaydır.