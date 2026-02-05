NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge

NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge, fırınların ve pastanelerin özel temizlik gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir. Elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ince tozla kolayca baş eder.

Fırınlar ve pastaneler NT 40/1 Tact Bs Eektrikli Süpürge ile rahat bir nefes alabilir. Zeminler, makineler veya diğer cihazlar - ve isteğe bağlı aksesuarlarla fırının içi bile, NT 40/1 Tacts Bs Elektrikli süpürge, fırında kendisini bekleyen tüm zorluklarla kolayca başa çıkıyor. Ex-proof bir makine olması nedeniyle tehlikeli un tozlarını emmek için mükemmeldir. Otomatik Tact filtre temizleme, yalnızca sürekli yüksek emiş gücü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük miktarlarda ince tozun süpürülmesine de olanak tanır. Ayrıca sağlam tankı ile daha zorlu uygulamalara dayanır ve standart ergonomik itme kolu sayesinde taşınması çok kolaydır.

Özellikler ve faydalar
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge: Fırınlar ve pastaneler için idealdir
Fırınlar ve pastaneler için idealdir
Özellikle fırınlarda kullanım için özel aksesuar setleri.
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge: Metalden yapılmış özel kilit mandalları
Metalden yapılmış özel kilit mandalları
Patlamaya karşı dayanıklı makine olarak sertifikalandırılmasına izin verir. Potansiyel olarak tehlikeli un tozlarını vakumlamak için onay almayı sağlar.
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge: Isıya dayanıklı PES düz plise filtre.
Isıya dayanıklı PES düz plise filtre.
Fırınlarda sorunlu tozları vakumlamayı sağlar.
Özel aksesuarlar için pratik aksesuar saklama alanı
  • Fırın temizliği için hacimli setlerin taşınmasını kolaylaştırır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Hava debisi (l/s) 74
Vakum gücü (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteyner kapasitesi (l) 40
Motor değerleri (W) max. 1380
Standart iç çap ( ) ID 40
Kablo uzunluğu (m) 7,5
Ses seviyesi (dB(A)) 68
Renk antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg) 16,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 19,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Derz başlığı
  • Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
  • İtme kolu

Ekipman

  • En üst seviyede otomatik kapama
  • Konteyner malzemesi: Plastik
  • Tampon çubuğu
  • Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
  • Frenli yön tekerleği
  • Antistatik hazırlık
Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge
Uygulama alanları
  • Fırın, zemin, makine ve cihazların temizliği için idealdir.
Aksesuarlar