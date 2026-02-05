NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge
NT 40/1 Tact Bs Elektrikli Süpürge, fırınların ve pastanelerin özel temizlik gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir. Elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ince tozla kolayca baş eder.
Fırınlar ve pastaneler NT 40/1 Tact Bs Eektrikli Süpürge ile rahat bir nefes alabilir. Zeminler, makineler veya diğer cihazlar - ve isteğe bağlı aksesuarlarla fırının içi bile, NT 40/1 Tacts Bs Elektrikli süpürge, fırında kendisini bekleyen tüm zorluklarla kolayca başa çıkıyor. Ex-proof bir makine olması nedeniyle tehlikeli un tozlarını emmek için mükemmeldir. Otomatik Tact filtre temizleme, yalnızca sürekli yüksek emiş gücü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük miktarlarda ince tozun süpürülmesine de olanak tanır. Ayrıca sağlam tankı ile daha zorlu uygulamalara dayanır ve standart ergonomik itme kolu sayesinde taşınması çok kolaydır.
Özellikler ve faydalar
Fırınlar ve pastaneler için idealdirÖzellikle fırınlarda kullanım için özel aksesuar setleri.
Metalden yapılmış özel kilit mandallarıPatlamaya karşı dayanıklı makine olarak sertifikalandırılmasına izin verir. Potansiyel olarak tehlikeli un tozlarını vakumlamak için onay almayı sağlar.
Isıya dayanıklı PES düz plise filtre.Fırınlarda sorunlu tozları vakumlamayı sağlar.
Özel aksesuarlar için pratik aksesuar saklama alanı
- Fırın temizliği için hacimli setlerin taşınmasını kolaylaştırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Hava debisi (l/s)
|74
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteyner kapasitesi (l)
|40
|Motor değerleri (W)
|max. 1380
|Standart iç çap ( )
|ID 40
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|68
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|16,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|19,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Derz başlığı
- Yassı filtre: PTFE kaplamalı PES
- İtme kolu
Ekipman
- En üst seviyede otomatik kapama
- Konteyner malzemesi: Plastik
- Tampon çubuğu
- Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı: II
- Frenli yön tekerleği
- Antistatik hazırlık
Uygulama alanları
- Fırın, zemin, makine ve cihazların temizliği için idealdir.