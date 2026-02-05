IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced, entegre kuru buz üretimine sahip en yeni nesil kuru buz püskürtücülerdir. Yüksek temizleme performansı, endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Şimdiye kadar, gerekli kuru buzun lojistiği çok maliyetli olduğundan, makine veya araç bakımı, üretim süreci veya araç hazırlığı kapsamındaki küçük ölçekli temizlik görevlerinde kuru buz püskürtücülerin kullanılması düşünülemezdi. Sıvı CO₂'den entegre kuru buz üretimine sahip en yeni kuru buz püskürtme makinesi olan IB 10/15 L2P Advanced ile artık sırtlar, yataklar veya oluklar gibi karmaşık konturlarda ve yanmış kabuklanmalar gibi ağır kirliliklerde bile bu mümkün. Geliştirilmiş kuru buz üretim süreci sayesinde, yeni model daha da fazla kuru buz üretebilir ve önceki modele göre önemli ölçüde daha yüksek bir temizleme performansı sağlayabilir. L2P prosesi ("Sıvıdan Pelete") olarak bilinen ihtiyaca dayalı kuru buz pelet üretimi değişmeden kalmıştır. Sıvı CO₂ gaz tüplerinde sınırsız bir süre boyunca depolanabildiğinden, zaman alan kuru buz lojistiği süreci atlanır. Makinenin düşük basınçlı hava tüketimi de altyapı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, hala Kärcher kuru buz teknolojisinin avantajlarına sahiptir: nazik ve kalıntı bırakmaz. Yüksek temizleme performansı sayesinde endüstriyel ortamlarda kullanım için çok uygundur.
Özellikler ve faydalar
Entegre ısı eşanjörü
- Sıvı CO₂ soğutulur. Bu, kuru buz üretiminin verimliliğini yaklaşık %50 oranında artırır.
Ergonomik patlatma tabancası
- Hızlı bağlantı elemanları sayesinde nozül değişimi hızlı ve kolaydır.
- Entegre aydınlatma ile.
- Tetik tabancasının üzerinde doğrudan buz açma/kapama düğmesi.
Kolay ve sezgisel kullanım
- Jet basıncı, çalışma saatleri, servis süresi ekranda gösterilir.
- Kuru buz miktarı bir düğme ile ayarlanabilir.
- Entegre durum göstergesi ve yardım sistemleri, örneğin basınç izleme için.
Güvenli kuru buz püskürtme
- CO₂, egzoz hortumu aracılığıyla atılır.
- Güvenli kullanım, kuru buz peletleriyle temas yok.
- Kendiliğinden kilitlenen silah tetiği.
Kompakt, mobil tasarım
- Tekerlekler ve kulplar hareket kabiliyeti ve güvenli taşıma olanağı sağlar.
- Tüm bileşenler için ayrı depolama imkânı. Entegre ana üssü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,1
|Gövde/çerçeve
|Plastik rotasyon gövdesi
|...tarafından test edilmiştir
|CE
|Kablo uzunluğu (m)
|5,5
|Hava basıncı (Bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Hava akışı (m³/dk)
|0,07 - 1,55
|Ses seviyesi (dB(A))
|95
|Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
|2,5
|Kuru buz tüketimi (kg/sa)
|2 - 15
|Sıvı CO2 tüketimi (kg/sa)
|20 - 60
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Frekans (Hz)
|50 - 60
|Motor Gücü (V)
|220 - 230
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|84
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|84
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Uygulama alanları
- Enjeksiyon kalıplama aletleri, konveyör sistemleri ve taşıma sistemleri gibi üretim ekipmanlarının temizlenmesi için.
- Makinelerin, motor bileşenlerinin, kalıpların ve sızdırmazlık yüzeylerinin temizlenmesi için.
- Kontrol panelleri, elektrikli bileşenler ve kontrol elemanlarının temizlenmesi için.
- Döşemeler ve tekstillerin temizlenmesi için.
- Bahçe aletleri ve robotik çim biçme makinelerinin temizlenmesi için