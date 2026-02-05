Şimdiye kadar, gerekli kuru buzun lojistiği çok maliyetli olduğundan, makine veya araç bakımı, üretim süreci veya araç hazırlığı kapsamındaki küçük ölçekli temizlik görevlerinde kuru buz püskürtücülerin kullanılması düşünülemezdi. Sıvı CO₂'den entegre kuru buz üretimine sahip en yeni kuru buz püskürtme makinesi olan IB 10/15 L2P Advanced ile artık sırtlar, yataklar veya oluklar gibi karmaşık konturlarda ve yanmış kabuklanmalar gibi ağır kirliliklerde bile bu mümkün. Geliştirilmiş kuru buz üretim süreci sayesinde, yeni model daha da fazla kuru buz üretebilir ve önceki modele göre önemli ölçüde daha yüksek bir temizleme performansı sağlayabilir. L2P prosesi ("Sıvıdan Pelete") olarak bilinen ihtiyaca dayalı kuru buz pelet üretimi değişmeden kalmıştır. Sıvı CO₂ gaz tüplerinde sınırsız bir süre boyunca depolanabildiğinden, zaman alan kuru buz lojistiği süreci atlanır. Makinenin düşük basınçlı hava tüketimi de altyapı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, hala Kärcher kuru buz teknolojisinin avantajlarına sahiptir: nazik ve kalıntı bırakmaz. Yüksek temizleme performansı sayesinde endüstriyel ortamlarda kullanım için çok uygundur.