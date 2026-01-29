Temizlik ve alan performansları açısından çok yüksek gereksinimler için tasarlanmıştır: dik fırça tipi elektrikli süpürgemiz CV 38/2. Ekstra geniş çalışma genişliği, otel sektörü ve restoranlardan perakende ticarete ve showroomlara kadar çeşitli uygulamalarda daha geniş alanların temizlenmesine de olanak tanır. Düşük ağırlık, yorulmadan, daha uzun çalışma sürelerini mümkün kılarken, cihaza entegre aksesuarlar kenarları veya girintileri temizlemeyi rahat ve basit hale getirir ve optik fırça ayarlama yardımı, fırçanın halı iplik yüksekliğine tam olarak ayarlanmasına izin verir. Servis sırasında güç kablosu için hızlı değişim sistemi, fırçanın aletsiz değişimi ve ele mükemmel oturan tutuş da ergonomik olarak tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilmiş ve patentli bir çıkarma sistemi, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı keçe filtre torbalarının neredeyse tozsuz bir şekilde değiştirilmesini sağlar.