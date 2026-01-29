CV 38/2
Alan performansı, temizleme sonucu ve ergonomi açısından en yüksek gereksinimleri karşılar: Kullanımı basit ve rahat olan vakumlu fırça CV 38/2. Zaman kazandıran birçok ayrıntıyla donatılmıştır.
Temizlik ve alan performansları açısından çok yüksek gereksinimler için tasarlanmıştır: dik fırça tipi elektrikli süpürgemiz CV 38/2. Ekstra geniş çalışma genişliği, otel sektörü ve restoranlardan perakende ticarete ve showroomlara kadar çeşitli uygulamalarda daha geniş alanların temizlenmesine de olanak tanır. Düşük ağırlık, yorulmadan, daha uzun çalışma sürelerini mümkün kılarken, cihaza entegre aksesuarlar kenarları veya girintileri temizlemeyi rahat ve basit hale getirir ve optik fırça ayarlama yardımı, fırçanın halı iplik yüksekliğine tam olarak ayarlanmasına izin verir. Servis sırasında güç kablosu için hızlı değişim sistemi, fırçanın aletsiz değişimi ve ele mükemmel oturan tutuş da ergonomik olarak tasarlanmıştır. Özel olarak geliştirilmiş ve patentli bir çıkarma sistemi, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı keçe filtre torbalarının neredeyse tozsuz bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
Özellikler ve faydalar
Gösterge ışığıFırça silindiri yüksekliğini ayarlamak için görsel gösterge. Farklı halı tüy yüksekliklerine göre ayarlanabilen rulo fırça. En iyi temizlik sonuçları için optimize edilmiş fırça rulosu yükseklik ayarı.
Güç kablosu için hızlı değiştirme sistemiTakılabilir, güç kablosunu değiştirmek çok kolay. Hızlı bir şekilde değiştirilmesi kolaydır ve herhangi bir ön bilgi gerektirmez. Zaman kazandırır ve servis maliyetlerini azaltır.
Esnek temizlik opsiyonuKolay ve hızlı şekilde çıkarılabilen esnek emiş hortumu. Gerektiğinde tıkanıklıkların zahmetsizce giderilmesi.
Aletsiz fırça değişimi
- Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan rulo fırçanın hızlı değişimi.
Açma/kapama düğmeli ergonomik tutamak
- Rahat ve kullanıcı dostu kullanım için.
- Açma/kapama düğmesinin entegrasyonu, ergonomi açısından bir başka avantajdır.
- Rahat ve yorulmadan çalışma imkânı sağlar.
Makine üzeri aksesuar depolama
- Emme nozüllerinin kayıpsız depolanması için klips sistemi.
- Aralık başlığı ve döşeme başlığı her zaman elinizin altında.
Opsiyonel HEPA Filtre
- DIN EN 1822:2019 test standardına göre sertifikalı HEPA 13 filtre.
- Çok yüksek ayırma derecesi %99,95.
- Aerosoller, virüsler ve mikroplar neredeyse tamamen hapsedilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Süpürme genişliği (cm)
|38
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|200 / 20
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|850
|Konteyner kapasitesi (l)
|5,5
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|12
|Ses seviyesi (dB(A))
|65
|Fırça güç değeri (W)
|150
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- Sökülebilir vakum borusu
- Kıvrımlı emiş hortumu
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Standart silindir fırça: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Geçmeli güç kablosu: Standart
- Yüksekliği ayarlanabilir sap - Yüksekliği ayarlanabilir tutma kolu
Videos
Uygulama alanları
- Halılar
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.