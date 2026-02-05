KIRA BR 200

KIRA BR 200, geniş alanları verimli bir şekilde temizler. Dokulu ve engebeli zeminler için ideal rulo fırçalarıyla her uygulamada akıllı, verimli ve güçlüdür.

KIRA BR 200, akıllı teknolojiyi yüksek yüzey performansıyla bir araya getiriyor. Geniş çalışma genişliği ve yüksek sürüş hızı sayesinde, pürüzlü ve engebeli zeminlerde bile verimli ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Zaman kazandıran rulo fırça tekniği sayesinde ön süpürme ve fırçalama tek adımda gerçekleştiriliyor. Yan fırça, kenarlara kadar temiz sonuçlar sağlıyor. 360° görüş açısına sahip güçlü çoklu sensör sistemi, güvenli navigasyon için engelleri, çıkıntıları ve cam yüzeyleri güvenilir bir şekilde algılıyor. Ayrı olarak sunulan ikmal istasyonu, temiz su doldurma, kirli su boşaltma ve akü şarjını otomatikleştirerek maksimum otonomi sağlıyor. Takvim işlevi, temizlik görevlerini önceden planlamak için esnek ve uyarlanabilir bir yol sunuyor. KIRA BR 200 tamamen otonom olarak çalışabildiği gibi, gerektiğinde binilebilir bir makine olarak manuel olarak da kontrol edilebiliyor. KIRA Ekipman Yöneticisi ve KIRA Robots Uygulaması aracılığıyla her zaman ağa bağlı ve mevcut süreçlere kolayca entegre edilebiliyor.

Özellikler ve faydalar
Kolay kullanım
Güvenlik sertifikalı
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Akü
Rated input power (W) 2250
Fan gücü (W) 552
Fırça güç değeri (W) 1500
Çalışma genişliği, fırça (mm) 850
Fırça temas basıncı (g/cm²) 215
Fırça dönüş hızı (rpm) 380 - 950
Çalışma genişliği, vakum (mm) 1100
Temiz / Kirli su tankı (l) 200 / 220
Deterjan tankı (l) 10
Teorik alan performansı, otonom (m²/sa) max. 4590
Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) 7143
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Akü tipi Li-Ion
Akü çalışma süresi (sa) approx. 4
Batarya şarj süresi (sa) approx. 4,7
Otonom hız (km/sa) max. 5,4
Ses seviyesi (dB(A)) 64,5
Tırmanma kabiliyeti (%) max. 6
Aksesuarsız ağırlık (kg) 630
Aksesuarlı ağırlık (kg) 630
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 632,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Scope of supply

  • Mikrofiber ped: 2 Parça(lar)
  • Yan fırça

Ekipman

  • Akü
  • Emme dudakları lastiği: Linatex®
  • DOSE
  • hıza bağlı su dozajı ile
  • Otonom temizlik
  • manuel sürüş modu ile
  • Uzmanlık gerektirmeyen kolay ve sezgisel kurulum
  • Yüksek performanslı sensörler
  • engel ve çarpışma algılama
  • engellerle karşılaşıldığında otonom dönüş
  • Kamu alanları için güvenlik sertifikalı
  • temizlik raporlarının oluşturulması
  • Mobil cihazlarda bildirimler
  • Auto-Fill
  • Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
  • elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı
  • öğretme modu ile (Öğret ve Tekrarla)
  • Ayarlanabilir temas basıncı
  • sağlam alüminyum döküm emiş aparatı
  • uygulamayı kullanarak işlem
  • Deterjan doz ayarlaması
Yıkayıcı kurutucu KIRA BR 200
Uygulama alanları
  • Kamusal alanlarda kullanıma uygundur
