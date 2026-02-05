KIRA BR 200
KIRA BR 200, geniş alanları verimli bir şekilde temizler. Dokulu ve engebeli zeminler için ideal rulo fırçalarıyla her uygulamada akıllı, verimli ve güçlüdür.
KIRA BR 200, akıllı teknolojiyi yüksek yüzey performansıyla bir araya getiriyor. Geniş çalışma genişliği ve yüksek sürüş hızı sayesinde, pürüzlü ve engebeli zeminlerde bile verimli ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Zaman kazandıran rulo fırça tekniği sayesinde ön süpürme ve fırçalama tek adımda gerçekleştiriliyor. Yan fırça, kenarlara kadar temiz sonuçlar sağlıyor. 360° görüş açısına sahip güçlü çoklu sensör sistemi, güvenli navigasyon için engelleri, çıkıntıları ve cam yüzeyleri güvenilir bir şekilde algılıyor. Ayrı olarak sunulan ikmal istasyonu, temiz su doldurma, kirli su boşaltma ve akü şarjını otomatikleştirerek maksimum otonomi sağlıyor. Takvim işlevi, temizlik görevlerini önceden planlamak için esnek ve uyarlanabilir bir yol sunuyor. KIRA BR 200 tamamen otonom olarak çalışabildiği gibi, gerektiğinde binilebilir bir makine olarak manuel olarak da kontrol edilebiliyor. KIRA Ekipman Yöneticisi ve KIRA Robots Uygulaması aracılığıyla her zaman ağa bağlı ve mevcut süreçlere kolayca entegre edilebiliyor.
Özellikler ve faydalar
Kolay kullanım
Güvenlik sertifikalı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Akü
|Rated input power (W)
|2250
|Fan gücü (W)
|552
|Fırça güç değeri (W)
|1500
|Çalışma genişliği, fırça (mm)
|850
|Fırça temas basıncı (g/cm²)
|215
|Fırça dönüş hızı (rpm)
|380 - 950
|Çalışma genişliği, vakum (mm)
|1100
|Temiz / Kirli su tankı (l)
|200 / 220
|Deterjan tankı (l)
|10
|Teorik alan performansı, otonom (m²/sa)
|max. 4590
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|7143
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Akü tipi
|Li-Ion
|Akü çalışma süresi (sa)
|approx. 4
|Batarya şarj süresi (sa)
|approx. 4,7
|Otonom hız (km/sa)
|max. 5,4
|Ses seviyesi (dB(A))
|64,5
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|max. 6
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|630
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|630
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|632,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 2 Parça(lar)
- Yan fırça
Ekipman
- Akü
- Emme dudakları lastiği: Linatex®
- DOSE
- hıza bağlı su dozajı ile
- Otonom temizlik
- manuel sürüş modu ile
- Uzmanlık gerektirmeyen kolay ve sezgisel kurulum
- Yüksek performanslı sensörler
- engel ve çarpışma algılama
- engellerle karşılaşıldığında otonom dönüş
- Kamu alanları için güvenlik sertifikalı
- temizlik raporlarının oluşturulması
- Mobil cihazlarda bildirimler
- Auto-Fill
- Kärcher renk kodlaması ve kullanım konsepti
- elektrik ve mekanik şamandıra anahtarı
- öğretme modu ile (Öğret ve Tekrarla)
- Ayarlanabilir temas basıncı
- sağlam alüminyum döküm emiş aparatı
- uygulamayı kullanarak işlem
- Deterjan doz ayarlaması
Uygulama alanları
- Kamusal alanlarda kullanıma uygundur