KIRA BR 200, akıllı teknolojiyi yüksek yüzey performansıyla bir araya getiriyor. Geniş çalışma genişliği ve yüksek sürüş hızı sayesinde, pürüzlü ve engebeli zeminlerde bile verimli ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Zaman kazandıran rulo fırça tekniği sayesinde ön süpürme ve fırçalama tek adımda gerçekleştiriliyor. Yan fırça, kenarlara kadar temiz sonuçlar sağlıyor. 360° görüş açısına sahip güçlü çoklu sensör sistemi, güvenli navigasyon için engelleri, çıkıntıları ve cam yüzeyleri güvenilir bir şekilde algılıyor. Ayrı olarak sunulan ikmal istasyonu, temiz su doldurma, kirli su boşaltma ve akü şarjını otomatikleştirerek maksimum otonomi sağlıyor. Takvim işlevi, temizlik görevlerini önceden planlamak için esnek ve uyarlanabilir bir yol sunuyor. KIRA BR 200 tamamen otonom olarak çalışabildiği gibi, gerektiğinde binilebilir bir makine olarak manuel olarak da kontrol edilebiliyor. KIRA Ekipman Yöneticisi ve KIRA Robots Uygulaması aracılığıyla her zaman ağa bağlı ve mevcut süreçlere kolayca entegre edilebiliyor.