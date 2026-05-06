İster çok tozlu dış mekanlarda ister iyi havalandırılan iç mekanlarda çalışıyor olun: sağlam Kärcher KM 100/120 R G Binicili Süpürücü, çok yönlülüğü, mükemmel süpürme sonuçları ve bireysel müşteri gereksinimlerine göre ayarlanabilen çok sayıda seçeneği ile etkileyicidir. Salınımlı rulo fırçası sayesinde, çok çeşitli zeminlerde zahmetsizce temizlerken , 120 litrelik geniş haznesi , yan fırçası ve 7 km/s'lik çalışma hızı , zarar vermeden kapsamlı ve hızlı süpürme sağlar. Kullanıcılar, basit ve ergonomik kullanım, kullanışlı ve otomatik konteyner boşaltma (152 cm'ye kadar) ve temizlenecek alanların mükemmel görünümünden yararlanır. 6 m² filtre alanına sahip kanıtlanmış yuvarlak filtre sistemi, neredeyse hiç toz olmadan süpürmeye devam etmeyi sağlar - otomatik filtre temizleme, filtre hizmet ömrünü iki katına çıkarır ve kir hacminden bağımsız olarak kullanıcının sağlığını korur. Ek olarak, isteğe bağlı bağlantı kitleri, neredeyse tüm müşteri gereksinimlerini karşılamak için ekipmanı daha da özelleştirmeyi mümkün kılar.