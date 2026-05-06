KM 100/120 R G Binicili Süpürücü
Kullanışlı , hidrolik hazne boşaltma ve neredeyse tozsuz süpürme için otomatik temizleme özellikli etkili yuvarlak filtre sistemine sahip çok yönlü KM 100/120 R G Binicili Süpürücü.
İster çok tozlu dış mekanlarda ister iyi havalandırılan iç mekanlarda çalışıyor olun: sağlam Kärcher KM 100/120 R G Binicili Süpürücü, çok yönlülüğü, mükemmel süpürme sonuçları ve bireysel müşteri gereksinimlerine göre ayarlanabilen çok sayıda seçeneği ile etkileyicidir. Salınımlı rulo fırçası sayesinde, çok çeşitli zeminlerde zahmetsizce temizlerken , 120 litrelik geniş haznesi , yan fırçası ve 7 km/s'lik çalışma hızı , zarar vermeden kapsamlı ve hızlı süpürme sağlar. Kullanıcılar, basit ve ergonomik kullanım, kullanışlı ve otomatik konteyner boşaltma (152 cm'ye kadar) ve temizlenecek alanların mükemmel görünümünden yararlanır. 6 m² filtre alanına sahip kanıtlanmış yuvarlak filtre sistemi, neredeyse hiç toz olmadan süpürmeye devam etmeyi sağlar - otomatik filtre temizleme, filtre hizmet ömrünü iki katına çıkarır ve kir hacminden bağımsız olarak kullanıcının sağlığını korur. Ek olarak, isteğe bağlı bağlantı kitleri, neredeyse tüm müşteri gereksinimlerini karşılamak için ekipmanı daha da özelleştirmeyi mümkün kılar.
Özellikler ve faydalar
Yüksek verimlilikYüzer rulo fırça sistemi sayesinde mükemmel süpürme sonucu. Uzun ve kesintisiz kullanım için geniş atık kabı kapasitesi (120 l). Daha az makine duruş süresi için sağlam tasarım ve kanıtlanmış bileşenler.
Rahat ve güvenli çalışmaYüksek sürüş konforu ve 152 cm yüksekliğe kadar hidrolik yüksek konteyner boşaltma. Basit kullanım ve kontrol elemanlarının net ve ergonomik düzenlenmesi. İşletim hatalarını önlemek için fonksiyonların mantıksal bağlantısı.
Otomatik filtre temizleme özelliğine sahip geniş filtre alanıBeş dakikalık aralıklarla ve kapatıldıktan sonra otomatik filtre temizliği. Filtre alanının 6 m²'lik verimli filtre temizliği, hizmet ömrünü iki katına çıkarır. Neredeyse tozsuz, kir hacminden bağımsız olarak sürekli süpürme.
Basit bakım ve çok kolay servis
- Tüm önemli bileşenlerin alet gerektirmeden kontrol edilmesi ve değiştirilmesi kolaydır.
- Tüm makine bileşenlerine çok kolay erişim için akıllı başlık konsepti.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sürüş tahrik sistemi
|Hidrolik
|Motor gücü (kW)
|6,3
|Yakıt Tipi
|Akaryakıt
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|7000
|Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
|8890
|Süpürme genişliği (mm)
|730
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1000
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1270
|Çöp konteyneri (l)
|120
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|18
|Süpürme hızı (km/sa)
|7
|Filtre alanı (m²)
|6
|Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
|572,9
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|570
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|575
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- Poliester kartuş filtre
- Pnömatik lastikler
Ekipman
- Manual filtre temizleme sistemi
- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Salınımlı ana fırça
- Hidrolik direksiyon
- Emiş akım ayarlaması
- İri hacimli atık kapağı
- Üstten süpürme prensibi
- İleri çekiş (sürüş) tahriki
- Geri çekiş (sürüş) tahriki
- Emiş
- Hidrolik konteyner yüksek boşaltma
- Dış alanlarda kullanımın
- Çalışma saati göstergesi
- Süpürme işlevi kapatılabilir
- Katalizatör
- Yan fırça, otomatik olarak dışa açılır
- Pinomatik kontrollü yan fırça
- Sabitleme seçeneği
Uygulama alanları
- Otoparklarda hızlı bakım temizliği için
- Atölyeler, okullar, servis istasyonları veya araba bayileri için de uygundur
- Dış mekanlarda, yükleme alanlarında ve şantiyelerde kullanım için uygundur