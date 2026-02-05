KM 130/300 R D Classic Binicili Vakumlu Süpürücü
Cep filtreli, büyük çöp konteynırlı, sağlam çelik şasili, basit kumandalı, hidrolik arkadan çekişli ve Esnek Ayak İzi Sistemli, KM 130/300 R Classic Binicili Vakumlu Süpürücü.
Dayanıklı endüstriyel süpürme makinesi KM 130/300 R Classic, inşaat malzemeleri, metal işleme veya dökümhane şirketlerinin yanı sıra kirli koşullara sahip diğer endüstrilerdeki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Güvenilir binilebilir süpürücü, kolay ve rahat bir şekilde çalıştırılabilir. Kirli tank haznesi , hidrolik boşaltma sistemi ile boşaltılır. Süpürülmüş malzeme için konteynerin kapasitesi 300 litredir ve uzun çalışma süresine izin verir. Çeşitli korozyon korumasına sahip sağlam çelik şasi sayesinde makine, en zorlu koşullarda bile uygulamalar için en uygun şekilde donatılmıştır. Hidrolik arka tekerlek tahriki, dar alanlarda da iyi ve kolay manevra kabiliyeti sağlar. Diğer bir özellik ise, farklı zeminlerde ve azaltılmış fırça aşınmasıyla optimum süpürme sonuçlarını garanti eden Esnek Ayak İzi sistemidir. Onarım veya bakım durumları söz konusu olduğunda teknik bileşenlere kolayca erişilebilir. Standart içi dolu kauçuk lastikler, lastiklerin patlaması nedeniyle zorunlu duruşları önler ve her türlü arazide süpürme sağlar.
Özellikler ve faydalar
Dolgu lastik tekerlekli hidrolik arkadan çekişliDar alanlarda bile iyi manevra kabiliyeti ve kontrol. Keskin yüzeylerde bile lastik patlamasına neden olmadan çalışır. Kolay kullanım için açık ve sezgisel düzen ve sağlam kontrol elemanları.
Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresiTozsuz vakumlama için geniş filtre alanı. Titreşim motoru ile temizlik.
Çoklu korozyon korumasına sahip sağlam çelik şasiZorlu çalışma koşulları altında kullanılabilir. Dayanıklı makine ve bileşenler.
Uzun servis ömrü
- Denemiş ve test edilmiş basit teknoloji, ful hidrolik sürüş, elektirikli'nin dışında elektronik sistem
- Tüm teknik bileşenlere kolay erişim.
Hidrolik konteyner lifti
- Atıklar güvenli, kolay ve temassız bir şekilde boşaltılabilir.
- Zahmetsizce 1,52 m'ye kadar konteyner kaldırma.
Faraş prensibi
- Çok ince ve kaba atık alımı
- Düşük toz çıkarma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Sürüş tahrik sistemi
|Dört zamanlı motor
|Motor üreticisi
|Yanmar
|Motor gücü (kW)
|15,8
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|13000
|Süpürme genişliği (mm)
|1000
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1300
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1550
|Çöp konteyneri (l)
|300
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|18
|Süpürme hızı (km/sa)
|10
|Filtre alanı (m²)
|7,8
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|923
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|923
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|923
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Cep filtresi
- Lastik tekerlekler
Ekipman
- Manual filtre temizleme sistemi
- Ayarlanabilir ana fırça
- Hidrolik direksiyon
- Emiş akım ayarlaması
- Faraş prensibi
- İleri çekiş (sürüş) tahriki
- Geri çekiş (sürüş) tahriki
- Emiş
- Hidrolik konteyner yüksek boşaltma
- Dış alanlarda kullanımın
- Çalışma saati göstergesi
- Süpürme işlevi kapatılabilir
Uygulama alanları
- Yapı malzemesi işleme tesisleri
- Metal döküm tesisleri
- Metal işleme tesisleri
- Depo alanları
- İnşaat şantiyeleri
- Demir ve çelik fabrikaları
- Malzeme işleme tesisleri