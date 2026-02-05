Dayanıklı endüstriyel süpürme makinesi KM 130/300 R Classic, inşaat malzemeleri, metal işleme veya dökümhane şirketlerinin yanı sıra kirli koşullara sahip diğer endüstrilerdeki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Güvenilir binilebilir süpürücü, kolay ve rahat bir şekilde çalıştırılabilir. Kirli tank haznesi , hidrolik boşaltma sistemi ile boşaltılır. Süpürülmüş malzeme için konteynerin kapasitesi 300 litredir ve uzun çalışma süresine izin verir. Çeşitli korozyon korumasına sahip sağlam çelik şasi sayesinde makine, en zorlu koşullarda bile uygulamalar için en uygun şekilde donatılmıştır. Hidrolik arka tekerlek tahriki, dar alanlarda da iyi ve kolay manevra kabiliyeti sağlar. Diğer bir özellik ise, farklı zeminlerde ve azaltılmış fırça aşınmasıyla optimum süpürme sonuçlarını garanti eden Esnek Ayak İzi sistemidir. Onarım veya bakım durumları söz konusu olduğunda teknik bileşenlere kolayca erişilebilir. Standart içi dolu kauçuk lastikler, lastiklerin patlaması nedeniyle zorunlu duruşları önler ve her türlü arazide süpürme sağlar.