Güçlü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü özellikle zorlu araziler için uygundur. Sağlam tasarım, büyük tank kapasitesi ve dayanıklı filtresi, dökümhanelerin yanı sıra inşaat ve metal işleme endüstrisi gibi aşırı tozlu ortamlarda zorlu uygulamalar için ideal seçimdir. Tam hidrolik arkadan çekişli ve dizel motorlu makine, özellikle dış alanlar için tasarlanmıştır ve ayrıca kullanıcı için bakım ve servis kolaylığı ile etkileyicidir. Entegre Esnek Ayak İzi Sistemi sayesinde, fırçalar zemin yüzeyine mükemmel uyum sağlar ve faraş prensibi ile birlikte hem ince hem de kaba atıklarda mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Son olarak, hidrolik yüksek hazne boşaltma ile birlikte, çıkarılan kirlerin uygun şekilde atılmasını sağlar.