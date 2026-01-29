KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü

KM 120/250 R D Classic, endüstriyel süpürücüler sınıfında giriş seviyesi bir makinedir. Sağlamdır, düşük tüketimlidir, güçlüdür ve tam hidrolik dizel çekiş tahriki ile donatılmıştır.

Güçlü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü özellikle zorlu araziler için uygundur. Sağlam tasarım, büyük tank kapasitesi ve dayanıklı filtresi, dökümhanelerin yanı sıra inşaat ve metal işleme endüstrisi gibi aşırı tozlu ortamlarda zorlu uygulamalar için ideal seçimdir. Tam hidrolik arkadan çekişli ve dizel motorlu makine, özellikle dış alanlar için tasarlanmıştır ve ayrıca kullanıcı için bakım ve servis kolaylığı ile etkileyicidir. Entegre Esnek Ayak İzi Sistemi sayesinde, fırçalar zemin yüzeyine mükemmel uyum sağlar ve faraş prensibi ile birlikte hem ince hem de kaba atıklarda mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Son olarak, hidrolik yüksek hazne boşaltma ile birlikte, çıkarılan kirlerin uygun şekilde atılmasını sağlar.

Özellikler ve faydalar
Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü: Güvenli çalışma için makinenin sağlam tasarımı
Güvenli çalışma için makinenin sağlam tasarımı
Zorlu dış koşullarda uygulamalara izin verir. Bileşenlerin ve makinenin daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar. Standart yanıp sönen işaret, kullanıcı ve çevre için güvenliği artırır.
Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü: Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresi
Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresi
Geniş filtre alanı tozsuz çalışmayı garanti eder. Titreşimli motor ile etkin filtre temizliği. Özellikle büyük miktarlarda toz için uygundur.
Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü: Kolay kullanım, bakım ve servis
Kolay kullanım, bakım ve servis
Denenmiş ve test edilmiş bileşenlerle basit teknoloji. Motor bölmesine kolay erişim, hızlı ve basit servis ve bakıma olanak sağlar. Ana süpürme silindiri ve cep filtresi alet kullanmadan değiştirilebilir.
Faraş prensibi
  • İnce atıklarda da iyi temizlik sonuçlarını garanti eder.
  • Kaba atıkların zahmetsizce toplanması.
  • Düşük toz üretimi.
Çevre duyarlılığı sistemi
  • Mükemmel süpürme sonuçları.
  • Düşük fırça aşınması.
  • Fırçaların farklı zemin/yüzeylere optimum adaptasyonu.
Hidrolik konteyner lifti
  • Atıkların basit ve güvenli bir şekilde boşaltılması.
  • 1,42 metreye kadar rahat devrilme.
Dolgu lastik tekerlekli hidrolik arkadan çekişli
  • Dar alanlarda da yüksek çeviklik ve kolay kullanım.
  • Metal veya camdan yapılmış sivri nesnelerin üzerinden güvenli geçiş sağlar.
  • Sert kauçuk lastikler lastiklerin patlamasını önler.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Dizel
Sürüş tahrik sistemi Dört zamanlı motor
Motor üreticisi Yanmar
Motor gücü (kW) 15,8
Maksimum saha performansı (m²/sa) 10800
Süpürme genişliği (mm) 900
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 1200
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 1500
Çöp konteyneri (l) 250
Tırmanma kabiliyeti (%) 18
Süpürme hızı (km/sa) 9
Filtre alanı (m²) 6
Aksesuarlı ağırlık (kg) 883
Kullanıma hazır ağırlık (kg) 800
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 883
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Scope of supply

  • Cep filtresi
  • Lastik tekerlekler

Ekipman

  • Manual filtre temizleme sistemi
  • Ayarlanabilir ana fırça
  • Salınımlı ana fırça
  • Hidrolik direksiyon
  • Emiş akım ayarlaması
  • Faraş prensibi
  • İleri çekiş (sürüş) tahriki
  • Geri çekiş (sürüş) tahriki
  • Emiş
  • Hidrolik konteyner yüksek boşaltma
  • Dış alanlarda kullanımın
  • Çalışma saati göstergesi
  • Süpürme işlevi kapatılabilir
  • Yan fırça, otomatik olarak dışa açılır
Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü
Videos
Uygulama alanları
  • İnşaat sektörü, metal işleme endüstrisi ve dökümhanelerdeki şirketler için ideal
  • Üretim salonları, depolar, lojistik binaları ve ağır sanayi tesislerinde kullanıma uygundur
  • Ayrıca açık holler, harici depolar, yükleme alanları ve şantiyelerdeki uygulamalar için
Aksesuarlar