KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü
KM 120/250 R D Classic, endüstriyel süpürücüler sınıfında giriş seviyesi bir makinedir. Sağlamdır, düşük tüketimlidir, güçlüdür ve tam hidrolik dizel çekiş tahriki ile donatılmıştır.
Güçlü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü özellikle zorlu araziler için uygundur. Sağlam tasarım, büyük tank kapasitesi ve dayanıklı filtresi, dökümhanelerin yanı sıra inşaat ve metal işleme endüstrisi gibi aşırı tozlu ortamlarda zorlu uygulamalar için ideal seçimdir. Tam hidrolik arkadan çekişli ve dizel motorlu makine, özellikle dış alanlar için tasarlanmıştır ve ayrıca kullanıcı için bakım ve servis kolaylığı ile etkileyicidir. Entegre Esnek Ayak İzi Sistemi sayesinde, fırçalar zemin yüzeyine mükemmel uyum sağlar ve faraş prensibi ile birlikte hem ince hem de kaba atıklarda mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Son olarak, hidrolik yüksek hazne boşaltma ile birlikte, çıkarılan kirlerin uygun şekilde atılmasını sağlar.
Özellikler ve faydalar
Güvenli çalışma için makinenin sağlam tasarımıZorlu dış koşullarda uygulamalara izin verir. Bileşenlerin ve makinenin daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar. Standart yanıp sönen işaret, kullanıcı ve çevre için güvenliği artırır.
Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresiGeniş filtre alanı tozsuz çalışmayı garanti eder. Titreşimli motor ile etkin filtre temizliği. Özellikle büyük miktarlarda toz için uygundur.
Kolay kullanım, bakım ve servisDenenmiş ve test edilmiş bileşenlerle basit teknoloji. Motor bölmesine kolay erişim, hızlı ve basit servis ve bakıma olanak sağlar. Ana süpürme silindiri ve cep filtresi alet kullanmadan değiştirilebilir.
Faraş prensibi
- İnce atıklarda da iyi temizlik sonuçlarını garanti eder.
- Kaba atıkların zahmetsizce toplanması.
- Düşük toz üretimi.
Çevre duyarlılığı sistemi
- Mükemmel süpürme sonuçları.
- Düşük fırça aşınması.
- Fırçaların farklı zemin/yüzeylere optimum adaptasyonu.
Hidrolik konteyner lifti
- Atıkların basit ve güvenli bir şekilde boşaltılması.
- 1,42 metreye kadar rahat devrilme.
Dolgu lastik tekerlekli hidrolik arkadan çekişli
- Dar alanlarda da yüksek çeviklik ve kolay kullanım.
- Metal veya camdan yapılmış sivri nesnelerin üzerinden güvenli geçiş sağlar.
- Sert kauçuk lastikler lastiklerin patlamasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Sürüş tahrik sistemi
|Dört zamanlı motor
|Motor üreticisi
|Yanmar
|Motor gücü (kW)
|15,8
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|10800
|Süpürme genişliği (mm)
|900
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1200
|Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|1500
|Çöp konteyneri (l)
|250
|Tırmanma kabiliyeti (%)
|18
|Süpürme hızı (km/sa)
|9
|Filtre alanı (m²)
|6
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|883
|Kullanıma hazır ağırlık (kg)
|800
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|883
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Cep filtresi
- Lastik tekerlekler
Ekipman
- Manual filtre temizleme sistemi
- Ayarlanabilir ana fırça
- Salınımlı ana fırça
- Hidrolik direksiyon
- Emiş akım ayarlaması
- Faraş prensibi
- İleri çekiş (sürüş) tahriki
- Geri çekiş (sürüş) tahriki
- Emiş
- Hidrolik konteyner yüksek boşaltma
- Dış alanlarda kullanımın
- Çalışma saati göstergesi
- Süpürme işlevi kapatılabilir
- Yan fırça, otomatik olarak dışa açılır
Videos
Uygulama alanları
- İnşaat sektörü, metal işleme endüstrisi ve dökümhanelerdeki şirketler için ideal
- Üretim salonları, depolar, lojistik binaları ve ağır sanayi tesislerinde kullanıma uygundur
- Ayrıca açık holler, harici depolar, yükleme alanları ve şantiyelerdeki uygulamalar için